В Барановичах прошел торнадо? 14.04.2017, 12:42

Житель Барановичей опубликовал в соцсети видео, в описании к которому утверждает, что сумел заснять торнадо.

Вечером 13 апреля житель Барановичей опубликовал в Instagram видео, в описании к которому он утверждал, что сумел заснять «торнадо» на Мышанке. На видео действительно виден светлый столб, напоминающий вихрь смерча. Intex-press спросила у метеорологов, может ли это быть торнадо.

Связаться с молодым человеком, который опубликовал видео, Intex-press не удалось. Но в метеорологической станции города Барановичи сильно сомневаются в том, что на видео запечатлен настоящий торнадо.

– Больше похоже на столб дыма от костра. Небо на видео ясное, скорость ветра вчера не была достаточной для смерча или торнадо. Что на видео – непонятно. Торнадо – это все-таки ближе к западному климату, а не к нашему, – объяснили барановичские метеорологи.

Смерч или торнадо – явление для Беларуси нечастое, но все-таки возможное. Подобное явление в нашей стране чаще бывает летом, сообщили в Республиканском гидрометцентре.

В мае 2013 по Барановичам пронесся ураган, который срывал крыши домов, разрушал стены и разбрасывал бетонные столбы электропередачи. В июне 2015 жители Барановичей засняли смерч в разных районах города. В июле 2016 года торнадо прошел по Витебской области.