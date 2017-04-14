Белорусы, которых мы надеемся увидеть в НХЛ 1 14.04.2017, 12:54

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Максим Сушко

Журналисты оценили шансы наших хоккеистов на драфте.

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало финальный рейтинг "проспектов" предстоящего драфта. В североамериканском списке полевых игроков по-прежнему два белоруса — форвард "Оуэн-Саунд" (OHL) Максим Сушко (1999) и защитник "Калгари" (WHL) Владислав Еременко (1999), пишет pressball.by.

Позиции Сушко по сравнению с январской версией рейтинга практически не изменились: он продвинулся на одну строку — с 73-й на 72-ю. А вот Еременко совершил серьезный скачок, переместившись с 199-го на 95-е место, что заметно улучшило перспективы попадания на драфт.

Владислав Еременко

Уроженец Витебска в нынешнем сезоне провел в "регулярке" WHL 62 игры и набрал 25 (6+19) очков при показателе полезности "-1" и 28 минутах штрафа. Ему, как и всей команде, вторая половина чемпионата удалась гораздо лучше первой, благодаря чему "Калгари Хитмен" удалось запрыгнуть в плей-офф. Там, правда, команда Сушко попала на победителя конференции "Реджайну Пэтс" и проиграла четыре матча из четырех в серии. На счету Владислава в этих встречах один ассистентский балл.

Владислав Еременко

"Думаю, за океаном любой поглядывает в рейтинг проспектов предстоящего драфта. Приятно, что удалось попасть в североамериканский список. Хотелось подняться как можно выше. Там даже тренеры напоминают о рейтинге. И если попадаешь в него — это очень ценят, скауты постоянно подходят", — сказал Еременко наряду с Сушко и Мартынюком стал лучшим ассистентом юношеской сборной (U-18) на прошлогоднем чемпионате в дивизионе 1, где набрал 4 (0+4) очка. Не затерялся и на недавнем "молодежном" форуме, заработав в пяти матчах 3 (1+2) балла.

Помощи Еременко оказалось недостаточно белорусам для борьбы с командой США на стартовавшем юношеском чемпионате мира в элите. Наши соотечественники уступили — 0:7. Впрочем, не стоит забывать, что белорусам досталась группа смерти. Сборная США — самая титулованная нация на уровне U-18, которая пожинает плоды стартовавшей в 1999-м программы развития национальной сборной NTDP. Тринадцать лет подряд американцы не сходят с пьедестала, а на восьми предыдущих форумах шесть раз брали золото…

Что ж, в предварительном раунде белорусам предстоит еще три игры. Посмотрим, сумеет ли Еременко проявить свои лидерские качества в этих матчах в отсутствие капитана сборной и еще одного "североамериканца" Максима Сушко.

Владислав Еременко

Владислав Еременко

Форвард "Оуэн-Саунда" из OHL стоит на 72 месте в североамериканском списке рейтинга "проспектов" драфта НХЛ-2017 и имеет хорошие шансы попасть во второй-четвертый раунды.

Максим Сушко

Сушко пропускает юношеский чемпионат мира из-за того, что в Лиге Онтарио продолжается плей-офф, а отпускать игроков в сборные регламент не обязывает. Юрий Файков не исключал, что прибережет одно место в заявке, но четвертьфинальная серия "Оуэн-Саунда" с "Су-Сент-Мари" затянулась — на данный момент счет в серии 2:2. В лучшем случае противостояние закончится менее чем за сутки до заключительного поединка белорусов на групповой стадии против россиян…

Прошлой весной Сушко неплохо проявил себя на юниорском (U-18) чемпионате мира в Минске, набрав в пяти матчах 6 (2+4) очков и став одним из главных творцов белорусской победы. Подобная результативность усилила интерес к игроку со стороны заокеанских скаутов. В июне 2016-го Сушко попал на импорт-драфт CHL и был выбран под общим 29 номером командой "Оуэн Саунд".

В регулярном чемпионате OHL все пошло отлично. Уже в третьей игре сезона Сушко отметился набранным очком, в четвертой встрече — голом, в седьмом поединке — дублем. Своим бодрым началом в OHL брестский парень подтвердил то, что было известно еще до начала сезона: Максим Сушко — главная белорусская надежда на драфте НХЛ-2017.

К сожалению, отличное начало сезона сменилось неудачей. Уже в ноябре Сушко получил травму, из-за которой пропустил почти месяц. Следом был "молодежный" форум, на котором Максим должен был стать одной из главных ударных сил команд Файкова, но отметился лишь одной шайбой.

Всего регулярном сезоне OHL Сушко провел 54 игры и набрал 32 (17+15) очка при показателе полезности +10. В плей-офф — 9 матчей и 6 (1+5) баллов при +3.

Максим Сушко