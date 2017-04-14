Марин Ле Пен грозит лишение депутатской неприкосновенности 1 14.04.2017, 13:03

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Марин Ле Пен

Фото AFP

Европарламент рассмотрит обращение французских следователей с требованием лишить иммунитета прокремлевского политика.

На этот раз по обвинению в фиктивном трудоустройстве членов ее команды, пишет DW.

Французские следователи вновь обратились в Европарламент с просьбой лишить лидера французской партии "Народный фронт", кандидата в президенты страны Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. На сей раз это произошло в связи с расследованием дела о фиктивном найме сотрудников аппарата ее партии в качестве помощников депутата Европарламента, сообщает агентство dpa в пятницу, 14 апреля. Марин Ле Пен использовала свой депутатский иммунитет для отказа явиться по вызову прокуратуры, заявив, что не намерена разговаривать со следователями во время продолжающейся избирательной кампании.

Европарламент неоднократно лишал Марин Ле Пен иммунитета. В последний раз это произошло в начале марта, после того как она разместила на своей странице в Twitter фотографии со сценами расправы боевиков террористической организации "Исламское государство" над несколькими заложниками. Ее обвинили в распространении в интернете фотографий со сценами насилия.

В 2013 году иммунитет был снят в связи с подозрениями в разжигании ненависти по религиозному признаку. Ле Пен сравнила публично молящихся во Франции мусульман с немецкими солдатами, оккупировавшими страну во время Второй мировой войны. Однако французский суд вынес оправдательный приговор.

Текущее расследование осуществляется по запросу немецкого социал-демократа Мартина Шульца (Martin Schulz), на момент возникновения соответствующих подозрений занимавшего пост председателя Европарламента. 20 февраля в штаб-квартире партии Ле Пен "Национальный фронт" прошли обыски в рамках этого расследования. В афере могут быть замешаны до 20 членов команды Ле Пен.

Марин Ле Пен 5 февраля дала старт своей предвыборной кампании. Согласно последним опросам, она может набрать достаточно голосов, чтобы пройти во второй тур выборов президента Франции. Первый тур голосования назначен на 23 апреля, второй состоится 7 мая.