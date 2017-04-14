В Беларуси опубликован график ЦТ в 2017 году 1 14.04.2017, 13:13

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Зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования можно с 30 апреля по 3 июля.

В Беларуси Министерство образования установило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в этом году.

По информации Национального правового портала, ЦТ по белорусскому языку пройдет 12 июня, по русскому – 14 июня, по обществоведению – 16 июня, по математике – 18 июня, по биологии – 20 июня, по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) – 22 июня, по химии – 24 июня, по физике – 26 июня, по истории Беларуси – 28 июня, по географии – 30 июня, по всемирной истории – 2 июля.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ можно с 30 апреля по 3 июля с 9.00 до 19.00, в субботние дни 13 и 27 мая – с 9.00 до 18.00. Время начала ЦТ – 11.00. Получить сертификаты можно будет с 10 июля.

Напомним, что Минобразования также приняло решение зачислять на некоторые специальности без экзаменов. Однако воспользоваться таким правом смогут лишь отдельные категории абитуриентов.