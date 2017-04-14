закрыть
14 апреля 2017, пятница, 16:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси опубликован график ЦТ в 2017 году

1
  • 14.04.2017, 13:13
  • 2,881

Зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования можно с 30 апреля по 3 июля.

В Беларуси Министерство образования установило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в этом году.

По информации Национального правового портала, ЦТ по белорусскому языку пройдет 12 июня, по русскому – 14 июня, по обществоведению – 16 июня, по математике – 18 июня, по биологии – 20 июня, по иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) – 22 июня, по химии – 24 июня, по физике – 26 июня, по истории Беларуси – 28 июня, по географии – 30 июня, по всемирной истории – 2 июля.

Зарегистрироваться для прохождения ЦТ можно с 30 апреля по 3 июля с 9.00 до 19.00, в субботние дни 13 и 27 мая – с 9.00 до 18.00. Время начала ЦТ – 11.00. Получить сертификаты можно будет с 10 июля.

Напомним, что Минобразования также приняло решение зачислять на некоторые специальности без экзаменов. Однако воспользоваться таким правом смогут лишь отдельные категории абитуриентов.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол