В Барановичах потребовали освободить всех политзаключенных 1 14.04.2017, 13:29

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Призывающие власти к ответу листовки появились по всему городу.

В людных местах Барановичей появились листовки под названием «Свободу заключенным. Патриот не преступник!»

На листовках - фото политзаключенных, которые томятся в застенках КГБ.

А также люди увидели листовки экономического плана под названием «Народ, еще вопросы есть, что для власте важнее?!» Где указан расход бюджета государства в белорусских рублях на различные структуры, передает «Радые Рацыя».

Активист Григорий Грык, который увидел листовки:

«На досках объявлений, у подъездов, на остановках наклеены листовки, где рассказано, сколько у нас выделяется денег из бюджета на милицию, на армию, на науку, пенсии, зарплаты. Лучше всего у нас финансируются органы безопасности - это милиция, прокуратура, суды, которые сейчас занимаются тем, чтобы удержать сегодняшнюю власть».

По словам Григория Грыка, наиболее денег - $2.5 миллиарда идет на выплату внешнего долга. Но эти кредиты берутся не ради благополучия народа, а ради благополучия провластных структур. На силовые структуры - около двух миллиардов, на здравоохранение и образование чуть более 800 миллионов. Меньше всего - на дороги.