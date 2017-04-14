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«Возил жену в Вильнюс и выкопал два пруда»

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  • 14.04.2017, 13:38
Фото: tut.by

В Минске судят замминистра транспорта и чиновников БЖД.

В Минском городском суде начался процесс над бывшим первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Беларуси Евгением Рогачевым, первым заместителем начальника БелЖД Владимиром Михайлюком и заместителем генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владиславом Лембиевским. Их обвиняют в злоупотреблении властью или служебными полномочиями. Однако с предъявленными обвинениями подсудимые не согласны, сообщает tut.by.

Напомним, Рогачев, Михайлюк и Лембиевский находятся под стражей с декабря 2015 года, хотя факт их задержания не подтверждали в Следственном комитете, КГБ и МВД. Больше года о ходе расследования ничего не было известно. За несколько дней до начала судебного заседания стало известно, что подсудимых обвиняют по ст. 424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями»: Владимира Михайлюка по ч. 2 и 3, Евгения Рогачева и Владислава Лембиевского — по ч. 3.

За 10 минут до начала заседания перед залом много людей — в основном это родственники и коллеги подсудимых. На процесс прибыли пятеро потерпевших, они дадут свои показания.

В ходе судебного заседания выяснилось, что под стражу Михайлюка, Лембиевского и Рогачева взяли 30 ноября 2015 года.

Все подсудимые не привлекались ранее к уголовной ответственности, имеют высшее образование.

Первый заместитель начальника БелЖД Владимир Михайлюк

В начале судебного заседания Рогачев подал ходатайство о привлечении в качестве защитника его отца — Валерия Рогачева.

— Отец всю жизнь проработал на железной дороге на руководящих должностях, знает все тонкости этой работы, — пояснил суду Евгений Рогачев.

Против ходатайства выступил гособвинитель. Суд оставил его без удовлетворения. Также ходатайство поступило от адвоката Михайлюка. Он просил суд назначить меру пресечения в виде залога. Суд отказал.

Заместитель генерального директора ГП «Белинтертранс» БелЖД Владислав Лембиевский

Зачитывание прокурором обвинительной части продолжалось около двух часов. По сообщению стороны обвинения, нарушение закона подсудимыми совершалось с 2010 до 2015 года. Обвиняемым вменяется, что они организовали расформирование рефрижераторных секций, а затем формирование рефрижераторных сцепов и передачу их частному предприятию «Сифуд-Сервис». Сделка производилась на невыгодных для государства условиях, чем был причинен ущерб.

Действия группы привели к сокращению штата вагонного депо Молодечно — около 50 человек ушли с предприятия: кто-то попал под сокращение, другие уволились по соглашению сторон и по истечении срока трудового контракта.

Владимира Михайлюка, помимо этого, обвиняют, что он, пользуясь служебным положением, неоднократно отправлял жену на автомобиле «Сифуд-Сервис» в Вильнюс. А также незаконно выкопал два пруда, чем нанес ущерб природе. Водоемы он выкопал у своего дома — за это его обвиняют в нанесении вреда природе.

Трое подсудимых с обвинением не согласны и утверждают, что преступления они не совершали. В процессе будут допрошены потерпевшие, свидетели, письменные материалы дела. Последними выступят обвиняемые.

Ущерб, который нанесли обвиняемые, оценивается в сумму 16 тысяч базовых величин (368 000 рублей).

Судебное заседание продолжится в понедельник, 17 апреля.


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