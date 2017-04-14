14 скульптур, над которыми не властны законы физики 2 14.04.2017, 13:31

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Создатели скульптур разрушили все традиции, которые царили в мире изобразительного искусства.

По всему миру и даже в интернете можно обнаружить потрясающие скульптуры. Их создатели просто взяли и разрушили все традиции, которые царили в мире изобразительного искусства, пишет adme.ru.

«Страна чудес», Канада

Самое крутое в этой статуе в Калгари — это находиться внутри нее! Снаружи это 12-метровый проволочный каркас в виде головы, изнутри — целый мир, придуманный испанским скульптором Хайме Пленса.

«Карма», США

Творение корейского скульптора До-Хо Су встречает посетителей нью-йоркской художественной галереи Олбрайт-Нокс и сразу поражает воображение. Высота статуи всего 7 метров, но кажется, что она бесконечна.

«Тайная вечеря», США

Скульптура Альберта Шукальского в городе-призраке Риолите — это авторское переосмысление фрески Леонардо да Винчи. На фоне знаменитой Долины Смерти фигуры смотрятся особенно загадочно в ночное время, когда освещаются изнутри специальной подсветкой.

«Бриллианты», Австралия

Фото не перевернуто. Новозеландский мастер Нил Доусон создает скульптуры, мимо которых невозможно пройти и не попытаться узнать, как им удается парить в воздухе. А эффект создается при помощи малозаметных тросов.

Балансирующая фигура, Дубай

Совершенно не поддается законам физики это балансирующее бронзовое чудо. Как скульптуры польского мастера Ежи Кендзера не переворачиваются под действием собственной силы тяжести и порывов ветра — загадка почти для всех.

Памятник скрипачу, Голландия

В знаменитой амстердамской «Стопере», где находятся городской муниципалитет и Музыкальный театр, ради установки скульптуры скрипача не пожалели и разбили мраморный пол. Кто автор творения — настоящая интрига. По крайней мере, в городском муниципалитете пожимают плечами и предпочитают «не замечать» его.

«Порше» на Фестивале скорости, Великобритания

Джерри Джуда создает свои невероятные скульптуры из автомобилей, которые будто несутся в бесконечное пространство. В рамках ежегодного Фестиваля скорости в Гудвуде он успел поработать с самыми известными брендами автомира.

«Уменьшение и восхождение», Австралия

Лестница в небо Дэвида МакКракена, установленная в Сиднее, имеет свой секрет. Каждая последующая ступенька меньше предыдущей. Поэтому, глядя на нее, кажется, что она бесконечна.

«Неизбежность времени»

Греческий художник и скульптор Адам Мартинакис создает цифровые скульптуры в жанре футуристического виртуального арта. Увидеть их можно только в интернете или принтах. Но на то оно и современное искусство, чтобы открывать новые способы выражения.

«Особенности гравитации для слона»

Скульптура-путешественник Даниэля Фримана успела побывать даже в парижском замке Фонтенбло. А создан был автором в посвящение своей теории о том, что слон смог бы балансировать на собственном хоботе на расстоянии 18 тыс. км от земли.

«Бегун», Греция

Греческого «Дромеаса» можно увидеть в Афинах. С любого ракурса создается ощущение, что он в движении. А придумал эту грандиозную фигуру из безумного числа кусков темно-зеленого стекла скульптор Костас Варотсос.

Подводные скульптуры, Мексика

Целые подводные парки в разных концах света — заслуга скульптора Джейсона Тейлора. Чтобы сделать привычное селфи с экспонатами, придется постараться и запастись аквалангом.

«Инволюция»

Публикация от Chad Knight (@chadknight) Фев 20 2017 в 9:54 PST

Еще один представитель цифрового искусства — Чад Найт. Свои виртуальные скульптуры он помещает в пейзажи, приближенные к реальности. И делает это настолько потрясающе, что фантастические образы будто оживают.

«Али и Нино», Грузия

На создание динамичной скульптуры Тамару Квеситадзе вдохновила история любви 2-х героев. Фигуры находятся в вечном движении — сначала навстречу друг другу, сливаясь в единое целое, а после расходятся в неизбежном расставании.