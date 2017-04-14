Белорусский футболист продолжит карьеру в Литве 14.04.2017, 14:04

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ФК «Пакруое» занимает второе место в чемпионате Литвы.

Белорусский полузащитник Илья Тюнис продолжит карьеру в литовской «Пакруое» (Д2). 22-летний игрок сезон-2016 начинал в «Неман-Агро» (Столбцы, Д3), после чего в сентябре перешел в «Динамо» из Вранье (Сербия, Д2), передает «Прессбол».

Добавим, что Тюнис присоединится в «Пакруое» еще к одному нашему соотечественнику — 26-летнему форварду Андрею Орочко.

«Пакруоя», в трех встречах набрав 7 очков, занимает второе место в чемпионате Литвы (Д2).