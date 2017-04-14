Прощание с Юрием Боханом пройдет в Красном костеле 2 14.04.2017, 13:58

2,517

Юрий Бохан

Фото: «Радыё Свабода»

Гражданская панихида по известному историку начнется завтра.

Прощание с известным белорусским историком, одним из лучших специалистов в исследовании вооружения и организации войска ВКЛ Юрием Боханом пройдет завтра в Минске, в Красном костеле, с 11.30 до 13.30. Об этом Charter97.org сообщили родственники историка.

Напомним, белорусский историк Юрий Бохан умер 13 апреля. Ему был только 51 год.

Юрий Бохан — доктор исторических наук, исследовал в основном вооружение и организацию войска Великого княжества Литовского, был одним из лучших специалистов, издал на эту тему несколько книг. Был одним из авторов «Археологии Беларуси», «Истории Беларуси».