закрыть
14 апреля 2017, пятница, 16:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Прощание с Юрием Боханом пройдет в Красном костеле

2
  • 14.04.2017, 13:58
  • 2,517
Юрий Бохан
Фото: «Радыё Свабода»

Гражданская панихида по известному историку начнется завтра.

Прощание с известным белорусским историком, одним из лучших специалистов в исследовании вооружения и организации войска ВКЛ Юрием Боханом пройдет завтра в Минске, в Красном костеле, с 11.30 до 13.30. Об этом Charter97.org сообщили родственники историка.

Напомним, белорусский историк Юрий Бохан умер 13 апреля. Ему был только 51 год.

Юрий Бохан — доктор исторических наук, исследовал в основном вооружение и организацию войска Великого княжества Литовского, был одним из лучших специалистов, издал на эту тему несколько книг. Был одним из авторов «Археологии Беларуси», «Истории Беларуси».


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол