Пенсионер МВД: Если бы сейчас носил форму, то снял бы ее после Дня Воли 5 14.04.2017, 14:45

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Фото: «Радыё Свабода»

Валерий Курчевский из Гродно намерен и дальше выходить на Площадь, чтобы «остаться человеком».

Гродненский областной суд не удовлетворил жалобы на решения Ленинского суда Гродно от пенсионера МВД Валерия Курчевского и правозащитника Эдварда Дмуховского.

Они были осуждены за участие в «Марше нетунеядцев», который прошел в Гродно 15 марта.

Валерий Курчевский был осужден на 15 базовых величин (345 рублей) Ленинским районным судом Гродно. Во время рассмотрения жалобы он пытался доказать судье, что не нарушал законов: ему, как и другим гражданам страны, Конституция гарантирует свободу слова, митингов и собраний.

Валерий Курчевский рассказал, как ходил в редакцию государственной газеты, чтобы напечатали его мысли о положении в стране, ходил к «депутату», чтобы тот поднял проблемные вопросы в «парламенте»:

- Но все мои доводы остались неуслышанными, они попросту никому не нужны. Но я не жалею, что пришел на митинг, высказывался перед людьми. Я и дальше буду говорить то, что думаю, так как хочу остаться человеком. Жалею, что поздно начал этим заниматься.

После рассмотрения жалобы Курчевский сказал «Радыё Свабода», что сейчас на него косо смотрят многие его сослуживцы, некоторые даже пытаются насмехаться.

- Честно скажу, если бы сейчас я был в форме милиционера, то снял бы и положил бы эту форму... Особенно после того, что произошло в Минске. Я не жалею, что пошел вместе с людьми на Площадь: наш народ заслуживает, чтобы у него были защитники. Благодарю всех, кто меня поддержал морально.