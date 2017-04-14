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В центре Варшавы появятся памятники жертвам смоленской авиакатастрофы

  • 14.04.2017, 14:53
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Фото: srodmiescie.warszawa.pl

Поляки увековечат память президентской четы Качиньских и 96 погибших.

В центре Варшавы появятся памятник президенту Леху Качиньскому, погибшему в апреле 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском, а также памятник всем 96 жертвам авиакатастрофы.

Об этом в интервью «Польскому радио» сообщил заместитель министра культуры Ярослав Селин. Польское правительство объявило конкурс на лучший проект памятников. Результаты его будут объявлены в октябре этого года.

Памятник Леху Качиньскому появится неподалеку от площади Пилсудского - местa, где происходят военные парады и другие государственные торжества.

В нескольких десятках метров от него, на перекрестке главной туристической улице Краковское предместье (Krakowskie Przedmieście) и Кaрова (Karowa), появится памятник жертвам смоленской авиакатастрофы.

Дискуссия по поводу того, где и в какой форме должна быть увековечена память жертв авиакатастрофы, идет в Польше уже несколько лет. Часть семей жертв предложила, чтобы памятник был поставлен непосредственно перед президентским дворцом в Варшаве. Разрешения на это не дали городские власти и службы по охране памятников истории, заявляя, что перед дворцом XVII века просто нет места для нового памятника.


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