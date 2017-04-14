Жители Гродно борются за белорусскую группу в детском саду 3 14.04.2017, 14:59

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Родители требуют, чтобы их дети воспитывались на родном языке.

Родители хотят, чтобы группу создали в детсаду, расположенном на улице Томаша Зана в Октябрьском районе Гродно. Местные власти обещают открыть ее, если семей будет не восемь, а двенадцать, пишет nn.by.

Детям в основном по три года, одному — два, еще одному — четыре.

Как рассказала Оксана Семенкевич, которая инициировала создание группы, после того как с отделом образования Гродненского горисполкома не удалось договориться, родители написали жалобу.

«Сразу нам пошли навстречу, сказали, что все будет хорошо. Однако на днях мы получили ответ на жалобу, где говорится, что в данный момент группу открыть нельзя. Мы написали жалобу на это решение в Гродненский облисполком, — рассказывает Оксана. — Мы приходим к чиновникам и говорим, что есть восемь желающих. Мы думаем, что это немало: это не два, не три, не четыре человека. Возможно, кто-то еще присоединится. Есть люди, которые написали заявление и в следующем году присоединятся обязательно — это еще четыре человека».

Оксана добавляет, что на все их аргументы «за» руководство отвечает одним «против»: есть положение о комплектации учреждений дошкольного образования, где написано, что разновозрастная группа должна включать 12 человек.

Если вдруг не удастся добиться создания белорусской группы, дети скорее всего пойдут в обычную. Однако родители настроены решительно и продолжают настаивать на том, чтобы их детям дали возможность общаться и участвовать в занятиях по-белорусски.

В случае, если найдутся еще четверо родителей, желающих отправить своих детей в новом учебном году в белорусскую группу, вопрос решится автоматически. Оксану Станкевич можно найти по номерам: +375 (44) 768-05-14 (Vel), +375 (33) 381-72-78 (МТС).