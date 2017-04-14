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В Минске была закрыта станция метро «Купаловская»

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  • 14.04.2017, 15:04
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(обновлено)На платформе была найдена бесхозная сумка.

В 14.45 станцию метро «Купаловская» временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщают пользователи Twitter, пишет tut.by.

На станции нашли бесхозную сумку. Из соображений безопасности была вызвана саперно-пиротехническая группа, уточняет Минский метрополитен.

Вход на станцию был закрыт. Поезда по Автозаводской линии проходили станцию «Купаловская» без остановки.

В 15.46 станцию открыли для пассажиров. В бесхозной сумке были обнаружены личные вещи.


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