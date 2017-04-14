МИД без башни 5 Дмитрий Глуховский, «Сноб»

14.04.2017, 15:07

Владимир Сафронков

Российская дипломатия пытается потрафить каким-то люмпенам в растянутых майках-алкоголичках.

Я смотрю выступление нашего третьего по значимости представителя в ООН, человека по фамилии Сафронков, и испытываю жгучий стыд. Заседая в Совете Безопасности ООН, месте силы мировой дипломатии, человек по фамилии Сафронков ведет себя как участковый мент, беседующий с задержанными без регистрации таджиками.

«Посмотри на меня! Глаза-то не отводи! Что ты глаза-то отводишь?... Не смей оскорблять Россию больше!» — выговаривает запыхавшийся от гнева косноязычный человек сухопарому сдержанному британскому дипломату в ответ на констатацию того, что Россия блокирует антиасадовские резолюции СБ ООН уже в седьмой раз.

Это, конечно, банальное хамство и нарушение сложной, очень церемонной дипломатической этики. В переводе на английский эскапада человека-Сафронкова очень потеряет, и британский постпред может и не оскорбиться. Но мы-то понимаем. Человек-Сафронков хотел британского дипломата унизить — если не опустить: повозить мордой по грязи, помочиться ему на голову.

Первый канал гордо дает схватку сильного человека-Сафронкова с его вялым британским коллегой в новостях. Для него человек и выступал. Показывал русскому телезрителю, как мы к себе требуем уважения в ООН: как пьяный десантник второго августа в фонтанах парка Горького у праздно гуляющих хипстеров.

Случайно или нет — это происходит после того, как американский госсекретарь Тиллерсон уезжает из Москвы, добившись от Путина каких-то тайных уступок. Наверное, это просто пиар, направленный на нашего внутреннего потребителя, почесывающего пузо перед телевизором. Показ Кузькиной матери-лайт в исполнении человека колхозной внешности и милицейских манер. Спасибо, что не разулся и не стал стучать по трибуне башмаком.

Пресловутые путинские 80 обожающих процентов, видимо, должны испытать при этом чувства, обратные моим: прилив гордости за Отчизну. Сначала присоединенный против всех канонов международного права Крым, потом разожженная гражданская война в Донбассе, потом поддержка диктатора-головореза в Сирии, теперь это вот. Все в топку патриотизма.

Этикет, ироничность, взвешенность, вежливость, церемонность, тактичность, иносказательность, умение избегать конфликтов и сглаживать острые углы, поиск и нахождение компромисса в невозможных ситуациях — вот качества и умения дипломата.

Российская дипломатия последнего времени — хамская, изолгавшаяся, аутичная — выглядит глупо, позорно и комично. Вместо того чтобы вытаскивать страну из ямы международной изоляции, где она оказалась из-за авантюризма и паранойи высшего руководства, наша дипломатия пытается потрафить каким-то воображаемым люмпенам в растянутых майках-алкоголичках, мастурбирующим на Киселева под пивас и корюшку.

Мария Захарова, разговаривающая на смеси сленга и фени, грубящая своим западным (хорошо, не восточным) коллегам через твиттер, вальяжный министр иностранных дел, называющий дебилами саудовских принцев, наших стратегических соперников, под запись, — все это было очень браво, но человек-Сафронков их превзошел с ходу.

Когда по трибуне Генеральной ассамблеи стучит башмаком эксцентричный советский генсек, это можно списать на его персоналию: в конце концов, Трампу и не такое прощают, да и Путин не раз позволял себе медийные резкости.

Но когда бычить и чморить начинает кадровый дипломат, наступают последние времена. Это все равно что представить себе патриарха-кагэбэшника, премьеров-коррупционеров или хирургов, требующих деньги за анестезию в бесплатных больницах.

Даже представители сомнительных африканских диктатур, в которых руководители нет-нет да и скушают своего политического оппонента, в ООН ведут себя гораздо воспитанней.

Первый канал, конечно, думает, что так Россия демонстрирует свою силу. Нет, дорогой Первый, а также все остальные каналы нашей канализации. Этим Россия пытается замаскировать свою слабость и неуверенность, скрыть свое одиночество и усталость. Уверенным в себе державам нет нужды опускаться до подворотного языка и срываться в истерику. Ни США, ни Китай, ни Великобритания никогда себе ничего подобного не позволяли.

России выбирать: или работать над тем, чтобы снова стать великой державой, которой она, несомненно, была — или просто казаться таковой телезрителям с неоконченным средним образованием, заговором Ротшильдов в голове и запахом перегара изо рта.

Второе, конечно, проще. Значит, так и поступим.

Человека-Сафронкова — в президенты!

Дмитрий Глуховский, «Сноб»