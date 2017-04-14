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Говорцова вышла в четвертьфинал турнира в США, уступая в решающем сете со счетом 0:4

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  • 14.04.2017, 15:18
Ольга Говорцова

Блистательный камбэк белорусской теннисистки позволил ей одолеть канадку Александру Возняк.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан Харбор Бич (США) в призовым фондом в 80 тысяч долларов, пишет tut.by.

Во втором круге Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 2 часа 25 минут взяла верх над канадкой Александрой Возняк (№ 310) — 6:3, 2:6, 7:5. При этом в решающем сете белоруска сумела отыграться, уступая со счетом 0:4.

В четвертьфинале соперницей Ольги Говорцовой станет американка Мэдисон Бренгл (№ 97), посеянная на турнире под 2-м номером.

Между тем 18-летняя белоруска Вера Лапко (№ 264) не сумела пробиться в финал турнира в турецком Стамбуле с призовым фондом 60 тысяч долларов, уступив в полуфинале Петре Крейшовой (№ 359) из Чехии — 5:7, 4:6.


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