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«Витебскдрев» наработал на $2,5 миллиона убытков

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  • 14.04.2017, 15:41
Фото: Сергей Серебро/news.vitebsk.cc

Количество работников на предприятии сократилось на 17%.

Открытое акционерное общество «Витебскдрев» закончило 2016 год с убытками, количество работников на предприятии сократилось на 17%.

Согласно опубликованному на сайте предприятия годовому отчету, по результатам прошлого года «Витебскдрев» понес убытки на 5 238 000 рублей. При этом открытое акционерное общество потратило на изготовление продукции 23 614 000 рублей, а продать своих изделий смогло только на 22 398 000 рублей, пишут «Народные новости Витебска».

Также за 2016 год произошло значительное сокращение количества работников предприятия, так, если в 2015 году на «Витебскдрев» работали 1192 человека, то в прошлом году уже только 990.

Сроки модернизации ОАО «Витебскдрев», которая проходила во время «губернаторства» Александра Косинца, неоднократно срывались, было даже возбуждено уголовное дело. Однако и после введения в строй линии по производству плит МДФ/ХДФ предприятие продолжает испытывать трудности.

Так в конце 2015 года руководство «Витебскдрева» жаловалось вице-премьеру на потерю рынков сбыта из-за высокой затратной части производства: в себестоимости древесных плит 60% занимают энергоносители и 17% составляет цена древесины.

Тогда же Анатолий Юхновец попросил у правительства содействия в кредитовании предприятия, так как банки перестали давать деньги заводу, несущему убытки.


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