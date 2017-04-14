Пасхальные богослужение в Минске
- 14.04.2017, 16:25
Расписание богослужений в минских храмах 15 – 16 апреля.
В воскресенье у христиан светлый праздник – Пасха! Праздничное Пасхальное богослужение начинается с торжественного Крестного хода. В канун Пасхи kp.by приводит список храмов с расписанием богослужений и временем освящения пасхальной снеди.
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)
15 апреля
8.00 – 12.00 — утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
16.30 – Исповедь
23.10 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
06.30 – Исповедь
07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)
17.00 – 18.00 — Пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 11.00 – 21.00, 16 апреля - 8.30 – 13.00.
Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)
15 апреля
9.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
22.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 1.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)
15.00 – 16.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 11.00 – 22.00, 16 апреля - 9.00 – 13.00
Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)
15 апреля
7.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
6.30 – Исповедь
22.30 – Исповедь
23.00 - 0.00 – Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
01.30 — Исповедь
08.30 – Исповедь
09.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
18.00 – 19.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 12.00-20.00, 16 апреля - 3.00- 12.00
Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)
15 апреля
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.30 – Исповедь
23.00 – 0. 00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
0. 00 – 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 08.00-16.00; 20.00-22.00, 16 апреля - 8.00 - 12.00.
Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)
15 апреля
8.30 – 12.00 — Утреннее богослужение
23.40 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
15.00 – 16.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 12.00-23.00, 16 апреля - 10.00- 13.00
Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)
15 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
17.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-22.00, 16 апреля — 7.00- 13.00
Храм праведных Захарии и Елисаветы (приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32)
15 апреля
8.00 – 12.00 – Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
21.00 – Исповедь
22.00 – 22.30 — Пасхальная полунощница
22.30 – 2.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
16 апреля
08.00 – Исповедь
08.30 – 11.00 – Божественная литургия (утренняя)
18.00 – 19.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля – 12.00-20.00, 16 апреля – 7.00 - 20.00
Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
14.00 – 15.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 19.00, а также сразу после ночного богослужения 16 апреля.
Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)
15 апреля
6.30 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
23.20 - 0.00 – Пасхальная полунощница
23.30 – Исповедь
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
06.30 – Исповедь
07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — с 10.00 до 3.00 (16 апреля), 16 апреля — с 6.00 до 22.00
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)
15 апреля
8.30 – 11.00 — Утреннее богослужение
22.45 — Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
15 апреля
0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
6.30 — Божественная литургия (ранняя)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия (поздняя)
15.00 – 16.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля 9.00 – 23.59, 16 апреля 8.00 – 15.00
Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)
15 апреля
7.45 – Исповедь
8.00 – 11.00 – Утреннее богослужение
21.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
09.00 – Исповедь
15.00 – Крестный ход. Молебен
17.00 – 18.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля 11.00 – 21.00, 16 апреля — 3.00-14.00
Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)
15 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
8.00 – Исповедь
21.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
9.00 – 11.00 — Божественная литургия (ранняя)
09.30 – Исповедь
9.30 – 11.30 — Божественная литургия (поздняя, на белорусском языке)
15.00 – 16.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 10.00 – 21.00, 16 апреля — 08.00-14.00
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)
15 апреля
08.15 – 12.00 — Утреннее богослужение
22.00 – Исповедь
23:20 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
08.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
09.00 – 11.00 – Божественная литургия (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)
09.00 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 23.00, 16 апреля — 6.00 – 16.00
Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)
15 Апреля
9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение
22.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 Апреля
0.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
10.00 – 11.00 — Обедница
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 19.00, 16 апреля — 12.00 – 14.00
Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)
15 апреля
8.30 – 11.30 — Утреннее богослужение
22.00 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
10.00 – 11.00 — Обедница
Освящение пасхальной снеди: 16 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 – 11.30
Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)
15 апреля
05.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
23.00 - 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
09.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 — 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11:00-22:00, 16 апреля — 04:00-17:00
Храм в честь Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)
15 апреля
6.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
21.00 – Исповедь
23.20 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
1.00 – Исповедь
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
15.00 – 16.00 — Пасхальная вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00-23.00, 16 апреля — 8.00- 13.00
Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)
15 апреля
05.30 – 11.30 — Утреннее богослужение
21.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
08.40 – Исповедь
09.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
15.00 – 16.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 22.00, 16 апреля — 04.00 – 12.00
Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)
15 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
23.00 – Исповедь
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 14.00 – 17.00, 16 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 – 14.00
Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)
15 апреля
8.00 – Исповедь
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
10.00 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 23.00, 16 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (ок. 12.00)
Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)
15 апреля
8.00 – Исповедь
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
20.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
09.00 – Исповедь
10.00 – 11.45 — Божественная литургия (утренняя)
17.00 – Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 14.00 – 22.00, 16 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (около 11.45)
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)
15 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 — 22.00, 16 апреля — после ночной литургии (около 3.00)
Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, улица Калиновского 121)
15 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение
16 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00
Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)
15 апреля
8.30 – Исповедь
9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение
23.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
08.30 — Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00
Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2)
15 апреля
23.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
Освящение пасхальной снеди: 16 апреля — 3.00
Храм иконы Божией Матери «Владимирская» (ул. Волжский проезд, 8)
15 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
9.00 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 19.00, 16 апреля — 04.00-19.00
Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8)
15 апреля
22.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
01.00 — Исповедь
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 15.00-23.00, 16 апреля — после ночной литургии
Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.00 – Исповедь
18.30 – 22.00 — Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 14.00-23.00, 16 апреля — 8.00- 16.00
Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)
15 апреля
8.30 – 12.00 — Божественная литургия
8.00 – Исповедь
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
08.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
18.00 – 19.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-22.00, 16 апреля — 10.00- 12.00
Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
21.30 – Исповедь
23.35 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
01.30 — Исповедь
08.30 – Исповедь
9.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-23.00, 16 апреля — 7.00- 13.00
Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)
15 апреля
9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
20.30 – 22.00 — Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
01.30 — Исповедь
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 9.00-22.00, 16 апреля — 8.00- 15.00
Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.00 – Исповедь
23.00 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
01.30 — Исповедь
08.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-23.00, 16 апреля — 8.00- 13.00
Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)
15 апреля
6.30 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
8.30 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)
09.30 – Исповедь
15.00 – 16.30 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 21.00, 16 апреля — 3.00 – 11.00
Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.30 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-22.00, 16 апреля — 7.00- 13.00
Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)
15 апреля
6.30 – Исповедь
7.00 – 10.00 — Утреннее богослужение
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
10.00 – 11.30 — Божественная литургия (утренняя)
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00-20.00, 16 апреля — 7.00- 12.00
Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)
15 апреля
9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение
9.00 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — после утреннего богослужения (ок. 11.30), 16 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.00)
Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)
15 апреля
6.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
18.00 –23.00 — Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
07.40 – 9.30 — Божественная литургия (утренняя)
18.00 – 19.30 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 18.00-20.00, 16 апреля — 08.00 – 08.30
Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.00 – Исповедь
23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
01.30 — Исповедь
08.30 – Исповедь
09.00 – 10.30 — Божественная литургия (утренняя)
16.00 – 17.30 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — ок.13.00 до 22.45, 16 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.30), по окончании утренней литургии 10.30 – 12.00
Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)
15 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
8.30 – Исповедь
22.30 – Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
09.30 – Исповедь
10.00 – 11. 40 — Божественная литургия (утренняя)
17.00 – 18.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 13.00
Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)
15 апреля
0.00 — Исповедь
1.00 – 6.00 — Утреннее богослужение
22.00 — Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)
06.30 – Исповедь
07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)
09.30 – Исповедь
10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)
15.00 – 17.00 — Великая вечерня
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 9.00-22.00, 16 апреля — 7.00- 13.00
Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)
15 апреля
8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение
8.30 — Исповедь
23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля – 10-00 – 13.00
Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)
15 апреля
8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение
20.00 – Исповедь
23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница
16 апреля
00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия
Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 20.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 16.00