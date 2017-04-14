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Пасхальные богослужение в Минске

  • 14.04.2017, 16:25

Расписание богослужений в минских храмах 15 – 16 апреля.

В воскресенье у христиан светлый праздник – Пасха! Праздничное Пасхальное богослужение начинается с торжественного Крестного хода. В канун Пасхи kp.by приводит список храмов с расписанием богослужений и временем освящения пасхальной снеди.

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3)

15 апреля

8.00 – 12.00 — утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

16.30 – Исповедь

23.10 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

06.30 – Исповедь

07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)

17.00 – 18.00 — Пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 11.00 – 21.00, 16 апреля - 8.30 – 13.00.

Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4)

15 апреля

9.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

22.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 1.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)

15.00 – 16.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 11.00 – 22.00, 16 апреля - 9.00 – 13.00

Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60)

15 апреля

7.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

6.30 – Исповедь

22.30 – Исповедь

23.00 - 0.00 – Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

01.30 — Исповедь

08.30 – Исповедь

09.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

18.00 – 19.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 12.00-20.00, 16 апреля - 3.00- 12.00

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Партизанский пр-т, 147)

15 апреля

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.30 – Исповедь

23.00 – 0. 00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

0. 00 – 3.40 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 08.00-16.00; 20.00-22.00, 16 апреля - 8.00 - 12.00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной Церкви, ул. Зыбицкая, 27)

15 апреля

8.30 – 12.00 — Утреннее богослужение

23.40 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

15.00 – 16.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля - 12.00-23.00, 16 апреля - 10.00- 13.00

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а)

15 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

17.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-22.00, 16 апреля — 7.00- 13.00

Храм праведных Захарии и Елисаветы (приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32)

15 апреля

8.00 – 12.00 – Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

21.00 – Исповедь

22.00 – 22.30 — Пасхальная полунощница

22.30 – 2.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

16 апреля

08.00 – Исповедь

08.30 – 11.00 – Божественная литургия (утренняя)

18.00 – 19.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля – 12.00-20.00, 16 апреля – 7.00 - 20.00

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, Саперов, 5)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

14.00 – 15.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 19.00, а также сразу после ночного богослужения 16 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42)

15 апреля

6.30 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

23.20 - 0.00 – Пасхальная полунощница

23.30 – Исповедь

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

06.30 – Исповедь

07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — с 10.00 до 3.00 (16 апреля), 16 апреля — с 6.00 до 22.00

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр-т Победителей, 82)

15 апреля

8.30 – 11.00 — Утреннее богослужение

22.45 — Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

15 апреля

0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

6.30 — Божественная литургия (ранняя)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия (поздняя)

15.00 – 16.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля 9.00 – 23.59, 16 апреля 8.00 – 15.00

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7)

15 апреля

7.45 – Исповедь

8.00 – 11.00 – Утреннее богослужение

21.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

09.00 – Исповедь

15.00 – Крестный ход. Молебен

17.00 – 18.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля 11.00 – 21.00, 16 апреля — 3.00-14.00

Храм Архангела Михаила (ул. Янковского, 2)

15 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

8.00 – Исповедь

21.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

9.00 – 11.00 — Божественная литургия (ранняя)

09.30 – Исповедь

9.30 – 11.30 — Божественная литургия (поздняя, на белорусском языке)

15.00 – 16.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 10.00 – 21.00, 16 апреля — 08.00-14.00

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65)

15 апреля

08.15 – 12.00 — Утреннее богослужение

22.00 – Исповедь

23:20 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

0.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

08.30 – Исповедь (на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

09.00 – 11.00 – Божественная литургия (ранняя, на 2-ом этаже учебного корпуса воскресной школы)

09.00 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 23.00, 16 апреля — 6.00 – 16.00

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а)

15 Апреля

9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение

22.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 Апреля

0.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

10.00 – 11.00 — Обедница

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 19.00, 16 апреля — 12.00 – 14.00

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47)

15 апреля

8.30 – 11.30 — Утреннее богослужение

22.00 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

10.00 – 11.00 — Обедница

Освящение пасхальной снеди: 16 апреля — после ночной литургии (ок. 3.00) и 10.30 – 11.30

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14)

15 апреля

05.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

23.00 - 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

09.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 — 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11:00-22:00, 16 апреля — 04:00-17:00

Храм в честь Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29)

15 апреля

6.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

21.00 – Исповедь

23.20 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.15 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

1.00 – Исповедь

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

15.00 – 16.00 — Пасхальная вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00-23.00, 16 апреля — 8.00- 13.00

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11)

15 апреля

05.30 – 11.30 — Утреннее богослужение

21.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 04.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

08.40 – Исповедь

09.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

15.00 – 16.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 22.00, 16 апреля — 04.00 – 12.00

Храм в честь Собора Белорусских Святых (пер. Шугаева, 19/3)

15 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

23.00 – Исповедь

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 14.00 – 17.00, 16 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии 12.00 – 14.00

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50)

15 апреля

8.00 – Исповедь

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

10.00 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 23.00, 16 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (ок. 12.00)

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а)

15 апреля

8.00 – Исповедь

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

20.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

09.00 – Исповедь

10.00 – 11.45 — Божественная литургия (утренняя)

17.00 – Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 14.00 – 22.00, 16 апреля — после ночной (ок. 3.00) и утренней литургии (около 11.45)

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214 «спецназ», военный городок Уручье, 8 км Московского шоссе)

15 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

12.00 — Праздничный молебен для военнослужащих гарнизона Уручье

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 — 22.00, 16 апреля — после ночной литургии (около 3.00)

Храм Святой Троицы (Приход в честь Всех святых, улица Калиновского 121)

15 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение

16 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11)

15 апреля

8.30 – Исповедь

9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение

23.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

08.30 — Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 8.30, 11.00 – 16.00

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2)

15 апреля

23.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

Освящение пасхальной снеди: 16 апреля — 3.00

Храм иконы Божией Матери «Владимирская» (ул. Волжский проезд, 8)

15 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

9.00 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 19.00, 16 апреля — 04.00-19.00

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8)

15 апреля

22.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

01.00 — Исповедь

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 15.00-23.00, 16 апреля — после ночной литургии

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.00 – Исповедь

18.30 – 22.00 — Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 14.00-23.00, 16 апреля — 8.00- 16.00

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7)

15 апреля

8.30 – 12.00 — Божественная литургия

8.00 – Исповедь

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 — 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

08.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

18.00 – 19.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-22.00, 16 апреля — 10.00- 12.00

Храм Оптинских Старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

21.30 – Исповедь

23.35 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

01.30 — Исповедь

08.30 – Исповедь

9.00 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-23.00, 16 апреля — 7.00- 13.00

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1)

15 апреля

9.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

20.30 – 22.00 — Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

01.30 — Исповедь

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 9.00-22.00, 16 апреля — 8.00- 15.00

Храм в честь Преображения Господня (проспект газеты «Правда», 31)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.00 – Исповедь

23.00 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

01.30 — Исповедь

08.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-23.00, 16 апреля — 8.00- 13.00

Храм апостола Андрея Первозванного (Серебрянка, ул. Малинина, 19)

15 апреля

6.30 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

8.30 – 11.00 — Божественная литургия (утренняя)

09.30 – Исповедь

15.00 – 16.30 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00 – 21.00, 16 апреля — 3.00 – 11.00

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (проспект Партизанский, 17)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.30 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00-22.00, 16 апреля — 7.00- 13.00

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4)

15 апреля

6.30 – Исповедь

7.00 – 10.00 — Утреннее богослужение

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

10.00 – 11.30 — Божественная литургия (утренняя)

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 12.00-20.00, 16 апреля — 7.00- 12.00

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (проспект Независимости, 26)

15 апреля

9.00 – 11.30 — Утреннее богослужение

9.00 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

0.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — после утреннего богослужения (ок. 11.30), 16 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.00)

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20)

15 апреля

6.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

18.00 –23.00 — Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

07.40 – 9.30 — Божественная литургия (утренняя)

18.00 – 19.30 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 18.00-20.00, 16 апреля — 08.00 – 08.30

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.00 – Исповедь

23.00 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

01.30 — Исповедь

08.30 – Исповедь

09.00 – 10.30 — Божественная литургия (утренняя)

16.00 – 17.30 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — ок.13.00 до 22.45, 16 апреля — по окончании ночной литургии (ок. 3.30), по окончании утренней литургии 10.30 – 12.00

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100)

15 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

8.30 – Исповедь

22.30 – Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

09.30 – Исповедь

10.00 – 11. 40 — Божественная литургия (утренняя)

17.00 – 18.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 13.00

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6)

15 апреля

0.00 — Исповедь

1.00 – 6.00 — Утреннее богослужение

22.00 — Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.30 — Пасхальная утреня и Божественная литургия (ночная)

06.30 – Исповедь

07.00 – 9.00 — Божественная литургия (ранняя)

09.30 – Исповедь

10.00 – 12.00 — Божественная литургия (поздняя)

15.00 – 17.00 — Великая вечерня

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 9.00-22.00, 16 апреля — 7.00- 13.00

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая)

15 апреля

8.00 – 12.00 — Утреннее богослужение

8.30 — Исповедь

23.15 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 — 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 11.00 – 23.00, 16 апреля – 10-00 – 13.00

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33)

15 апреля

8.00 – 11.00 — Утреннее богослужение

20.00 – Исповедь

23.30 – 0.00 — Пасхальная полунощница

16 апреля

00.00 – 3.00 — Пасхальная утреня и Божественная литургия

Освящение пасхальной снеди: 15 апреля — 20.00 – 23.00, 16 апреля — 7.00 – 16.00


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