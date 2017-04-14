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Россия закопала 20 тонн турецких томатов из Беларуси

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  • 14.04.2017, 16:42
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Россельхознадзор остановил ввоз из Беларуси турецких томатов, которые поставлялись по документам на соленые грибы.

В пятницу в фитосанитарном контрольном пункте Долосцы (Псковская область) специалисты управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям вместе с представителями правоохранительных органов задержали автомобиль, который перевозил, согласно документам, соленые грибы, сообщает interfax.by.

Однако при проведении досмотра видимой части груза были обнаружены томаты, выращенные в Турции. Вес перевозимого груза составил около 20 тонн.

Автомобиль доставлен на склад для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Решение о дальнейшей судьбе груза будет принято в рамках российского законодательства, сообщает Россельхознадзор.


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