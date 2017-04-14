Названы самые доступные европейские курорты

Названы самые доступные европейские курорты4
- 14.04.2017, 16:58
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В рейтинг вошли курорты с развитой инфраструктурой.
Болгарский курорт "Слынчев бряг" назван самым доступным европейским курортом по итогам исследования, проведенного британской почтовой службой. Всего в составленном рейтинге фигурируют 19 европейских курортов, самым дорогим местом отдыха назван остров Ибица, передает русская служба BBC.
Исследование основывалось на цене туристических товаров и услуг - от среднего чека в ресторане за завтрак обед и ужин до стоимости крема для защиты от загара.
На болгарском курорте цена этой корзины составила 37 фунтов (2,6 тысячи рублей), в то время как на Ибице туристу приходится платить за самое нужное по 131 фунту (9,3 тысячи рублей) каждый день.
Самые доступные курорты в марте 2017
- Слынчев бряг, Болгария
- Альгарве, Португалия
- Коста-дель-Соль, Испания
- Мармарис, Турция
- Пафос, Кипр
Самые дорогие курорты
- Ибица, Балеарские острова
- Моррентино, юг Италии
- Ницца, юг Франции
- Задар, Хорватия
- Лиссабонское побережье, Португалия
За последние годы цены на курортах в Болгарии, Турции и Кипре упали для британцев из-за ослабления валют этих стран к фунту, отмечают эксперты. В других странах, где в ходу евро, местная валюта наоборот укрепилась к фунту на фоне новостей о выходе Британии из ЕС.