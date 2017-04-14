Названы самые доступные европейские курорты 4 14.04.2017, 16:58

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В рейтинг вошли курорты с развитой инфраструктурой.

Болгарский курорт "Слынчев бряг" назван самым доступным европейским курортом по итогам исследования, проведенного британской почтовой службой. Всего в составленном рейтинге фигурируют 19 европейских курортов, самым дорогим местом отдыха назван остров Ибица, передает русская служба BBC.

Исследование основывалось на цене туристических товаров и услуг - от среднего чека в ресторане за завтрак обед и ужин до стоимости крема для защиты от загара.

На болгарском курорте цена этой корзины составила 37 фунтов (2,6 тысячи рублей), в то время как на Ибице туристу приходится платить за самое нужное по 131 фунту (9,3 тысячи рублей) каждый день.

Самые доступные курорты в марте 2017

- Слынчев бряг, Болгария

- Альгарве, Португалия

- Коста-дель-Соль, Испания

- Мармарис, Турция

- Пафос, Кипр

Самые дорогие курорты

- Ибица, Балеарские острова

- Моррентино, юг Италии

- Ницца, юг Франции

- Задар, Хорватия

- Лиссабонское побережье, Португалия

За последние годы цены на курортах в Болгарии, Турции и Кипре упали для британцев из-за ослабления валют этих стран к фунту, отмечают эксперты. В других странах, где в ходу евро, местная валюта наоборот укрепилась к фунту на фоне новостей о выходе Британии из ЕС.