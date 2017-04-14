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Белорусские добровольцы встретились с украинскими школьниками

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  • 14.04.2017, 17:06
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В Украине продолжается проект, направленный на информирование украинских школьников об участии белорусских добровольцев в войне.

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня» при поддержке народного депутата Украины Игоря Гузя, пишет «Новы час».

На этот раз белорусские добровольцы посетили украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

До этого встречи с белорусскими добровольцами прошли уже в 11 школах Волынской области.

На каждой встрече учащиеся проявляли активность и с интересом задавали вопросы, которые в основном касались Беларуси и ситуации на фронте.

В конце украинские школьники могли сфотографироваться с бело-красно-белым флагом и белорусскими добровольцами.


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