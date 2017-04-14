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«Аэрофлот» отменил завтрашние утренние рейсы между Москвой и Минском

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  • 14.04.2017, 17:26
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О причинах отмены не сообщается.

Авиакомпания «Аэрофлот - российские авиалинии» 15 апреля отменяет утренние рейсы между Москвой и Минском. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, сообщает БелТА.

В частности, отменены рейс SU1830 из Москвы в Минск вылетом в 8.35 и обратный рейс SU1831 в 10.55 из белорусской столицы в Шереметьево. О причинах отмены не сообщается.

По данным онлайн-табло, 15 апреля в Шереметьево не будут выполнены рейсы в Варшаву и Хабаровск, также ожидается задержка нескольких рейсов.


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