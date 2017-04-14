Видеофакт: Мощь «матери всех бомб» 16 14.04.2017, 17:33

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В США опубликовали видео удара по базе террористов в Афганистане.

США впервые применили в боевых условиях самую мощную неядерную бомбу. Ее сбросили на подземный комплекс исламистов в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном, пишет bbc.com.

Бомба GBU-43 длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как «матери всех бомб», была впервые протестирована в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Видео взрыва бомбы не сопровождается комментариями.