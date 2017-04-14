закрыть
14 апреля 2017, пятница, 19:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Андрей Скабелка: Выход в финал останется задачей-минимум для «Авангарда»

  • 14.04.2017, 17:39
  • 7,901
Андрей Скабелка
Фото: hcsibir.ru

Белорусский тренер «омичей» рассказал о разговоре с руководством клуба.

Новоиспеченный белорусский тренер омского «Авангарда» поделился планами на сезон, пишет pressball.by.

- Мы общались и с Дыбалем, и с Шалаевым. Говорили о концепции команды, о том, в какой хоккей собираемся играть.

Обсуждали ли задачу на сезон?

- Задачи совет директоров поставит перед началом сезона. Но я думаю, что от «Авангарда», команды с победными традициями, ждут только высоких мест. Выход в финал Востока, думаю, останется задачей-минимум. Председатель совета директоров Александр Дыбаль сказал, что бюджет клуба сохранится на том же уровне и в случае выхода в финал конференции «Газпром нефть» рассмотрит вопрос о его увеличении. Так что перспективы в наших руках.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол