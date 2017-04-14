Андрей Скабелка: Выход в финал останется задачей-минимум для «Авангарда» 14.04.2017, 17:39

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Андрей Скабелка

Фото: hcsibir.ru

Белорусский тренер «омичей» рассказал о разговоре с руководством клуба.

Новоиспеченный белорусский тренер омского «Авангарда» поделился планами на сезон, пишет pressball.by.

- Мы общались и с Дыбалем, и с Шалаевым. Говорили о концепции команды, о том, в какой хоккей собираемся играть.

Обсуждали ли задачу на сезон?

- Задачи совет директоров поставит перед началом сезона. Но я думаю, что от «Авангарда», команды с победными традициями, ждут только высоких мест. Выход в финал Востока, думаю, останется задачей-минимум. Председатель совета директоров Александр Дыбаль сказал, что бюджет клуба сохранится на том же уровне и в случае выхода в финал конференции «Газпром нефть» рассмотрит вопрос о его увеличении. Так что перспективы в наших руках.