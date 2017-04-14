Страна окоченевшего скафандра 4 Алексей Мельников

14.04.2017, 17:58

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Алексей Мельников

Новый символ провала правящих в России оперативных майоров.

И ты, - Казахстан!

Новый символ упадка нашей страны, провала правящих в России оперативных майоров – решение главы Казахстана Назарбаева отказаться от кириллицы, заменив ее латиницей.

За 18 лет правления майоры не смогли создать в России привлекательную для соседних стран, перспективную экономическую, политическую, социальную модель. Теперь это очевидно.

Раз так, то какой смысл на нашу страну ориентироваться? Даже и в мелочах.

Теперь и для Казахстана – страны авторитарной, но не желающей находиться в «ближнем зарубежье» у одряхлевшей системы «капитализма закадычных друзей» с привкусом полония. Страны, похоже, считающей, что перспектива – на Западе. Но никак не в России. В особенности, после войны Путина против Украины, доказавшей глубокую провинциальность российского начальства.

Страна – музейный зал.

День вчерашней космонавтики. Пол пыльными стеклами потускневшие экспонаты. Окоченевший скафандр. Выцветшие на свету карты со стрелками, винтовки прошлого века, обветшалые знамена, звезды. Ржавая кровь былых побед начальства над народом.

Гербарий жизни.

Алексей Мельников