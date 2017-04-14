Правозащитники признали Дмитрия Полиенко политзаключенным 1 14.04.2017, 18:05

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Общественного активиста осудили за участие в мирной акции велосипедистов «Критическая масса».

Правозащитные организации Беларуси опубликовали совместное заявление, где признают общественного активиста Дмитрия Полиенко политзаключенным и требуют его немедленного освобождения, передает «Белсат».

Правозащитники напоминают, что основанием для уголовного преследования Дмитрия Полиенко стало его участие в мирной акции велосипедистов «Критическая масса» 29 апреля 2016 года, которая была насильственно прекращена сотрудниками милиции.

12 октября 2016 г. Дмитрий Полиенко был осужден по статье 364 Уголовного кодекса (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) и по части 2 статьи 343 УК (изготовление и распространение порнографических материалов) на два года с отсрочкой. 7 апреля 2017 г. суд Заводского района г. Минска отменил отсрочку, и Полиенко отвезли отбывать наказание прямо из здания суда.

«Правозащитники уверены, что обвинение Дмитрия Полиенко в действиях насильственного характера в отношении сотрудников милиции во время проведения велосипедного пробега «Критическая масса», а также в размещении Д. Полиенко в социальной сети ссылки на порнографический ролик не нашли своего подтверждения в суде и не были закреплены достаточными доказательствами», – отмечается в заявлении.

Заявление о признании активиста политзаключенным подписали Правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», «Белорусская ассоциация журналистов», «Центр правовой трансформации» и ряд других правозащитных организаций.