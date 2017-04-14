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Financial Times: Русский язык потерял позиции в бывшем СССР, кроме Беларуси

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  • 14.04.2017, 18:15

В Беларуси позиции русского языка значительно усилились начиная с 1994 года.

За последние 20 лет русский язык потерял позиции в большинстве стран бывшего СССР, пишет «Радыё Свабода» со ссылкой на британское издание Financial Times. Издание, в свою очередь, ссылается на информацию из переписей населения и исследований ООН, проанализированную исследовательской группой Euromonitor International.

Согласно этой информации, самая большая утрата позиций произошла в Казахстане — в 2016 году 20,7% населения в этой стране сказали, что обычно разговаривают дома по-русски, а в 1994 году таких было 33,7%.

В Эстонии и Латвии за это же время произошло падение примерно на 10 процентных пунктов.

Падение произошло еще в четырех охваченных исследованием странах — Грузии, Литве, Туркменистане и Украине.

И только в Беларуси за это время позиции русского языка, согласно информации исследователей, значительно усилились — в 1994 году 49,6% называли русский своим основным языком, а в 2016 году это число возросло до 71%.

Не попали в исследование Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и сама Россия.


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