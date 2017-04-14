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Стали ли белорусы на самом деле пить в два раза меньше?

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  • 14.04.2017, 18:43

Минский нарколог Владимир Иванов усомнился в объективности Белстата.

Официальная статистика свидетельствует о том, что белорусы заметно меньше стали употреблять спиртное. Так, по данным Белстата, в 2016-м потребление алкоголя на душу населения составило 8,8 л, (9,05 л в 2015-м).

Такие цифры не могут не удивлять, так как по данным Всемирной организации здравоохранения за 2014-й белорусы находились в мировых лидерах по потреблению спиртного — 17,5 л на душу населения. Спустя год эта цифра, по данным ВОЗ, сократилась на 0,4 л. В свою очередь Минздрав Беларуси в 2014-м озвучил иные данные — 11,14 л спиртного на душу населения.

«Уровень заболевания алкоголизмом такой же, как и при Горбачеве»

Последние данные для «Салідарнасці» прокомментировал заведующий наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья Владимир Иванов:

Фото zn.by

— Могу сказать, что с моей точки зрения уровень заболеваемости алкоголизмом примерно одинаков. Он составляет примерно 5% от всей популяции страны. У нас на учете состоит около 200 тысяч человек. Это всегда так было: и до Горбачева, и во время, и после его. Разбежки будут небольшие.

А то, что потребление алкоголя увеличивается или уменьшается, то о причинах нужно спрашивать у антропологов, социальных психологов, ведь это вопрос не медицины. И потом — это же статистика, она настолько легко манипулируема, что на нее очень трудно ориентироваться.

Владимир Иванов назвал возможные причины того, что белорусы стали меньше пить:

— Мое мнение — действительно, есть определенный тренд по снижению потребления. И может быть он связан с тем, что жизнь стала сложнее, строже. Меньше стало рабочих мест, растет безработица.

При этом нарколог подчеркнул, что его предположение ничем не доказано:

— Никаких научных исследований в этой области не проводится. Если уж к чему и стоит призывать, так это к тому, чтобы тратить деньги не на изучение генотипа алкоголиков и наркоманов, что совершенно бессмысленно. Заниматься нужно реальными вещами — изучать тренды потребления алкоголя, оценивая их с научной точки зрения. Ведь от этого зависят будущие траты бюджетных денег.


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