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Саснович пробилась в полуфинал турнира в Швейцарии

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  • 14.04.2017, 18:48

Белорусская теннисистка В матче 1/4 финала в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Белорусская теннисистка Александра Саснович (108 ВТА) пробилась в полуфинал турнира ВТА в Биле, передает «Прессбол».

В матче 1/4 финала наша соотечественница в двух сетах обыграла итальянку Камилу Джорджи (98) — 6:4, 6:4. Следующей соперницей Саснович станет эстонка Анетт Контавейт (99).

Александра Саснович (Беларусь, 108) — Камила Джорджи (Италия, 98) — 6:4, 6:4


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