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РФ во II квартале поставит в Беларусь только 5 миллионов тонн нефти

  • 14.04.2017, 19:09

Ранее график предполагал увеличение во втором квартале поставок нефти в Беларусь до 6 млн тонн.

Россия во втором квартале поставит в Беларусь только 5 млн тонн нефти, но во втором полугодии - 15 млн тонн, сообщил журналистам советник президента АК «Транснефть», пресс-секретарь Игорь Демин.

«После уточнения технических возможностей по прокачке дополнительных объемов в Беларусь и перераспределению с других направлений в графике поставок во втором квартале утвержден дополнительный объем 1 млн тонн. Индикативный объем поставок в текущем году составит 24 млн тонн. Таким образом, если в первом квартале объем поставок составил 4 млн тонн, то во втором это будет 5 млн тонн. Поставки во втором полугодии - 15 млн тонн», - цитирует Демина «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что уточненный график поставок в Беларусь предполагал увеличение поставок нефти во втором квартале на 2 млн тонн нефти - до 6 млн тонн. В третьем и четвертом квартале предполагалось поставить в Беларусь по 7 млн тонн нефти.


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