Как национальность влияет на характер человека 14.04.2017, 19:18

Фото: realist.online

У каждой национальности определенные черты действительно могут быть более выраженными.

Когда психологи дали личностный тест NEO PI-R тысячам людей из разных стран, оказалось, что у каждой национальности определенные черты действительно могут быть более выраженными. Особенности поведения «типичного человека» редко соответствовали устоявшимся стереотипам, но косвенно влияли даже на политическую обстановку в стране, пишет realist.online.

Ученые против стереотипов

Одно из крупнейших исследований о межкультурных различиях личности в 2005 году опубликовал психолог Роберт МакКрей. 79 научных сотрудников опросили 12 тыс. студентов из 51 страны и проанализировали «большую пятерку» личностных факторов: невротизм, экстраверсию, открытость, доброжелательность и добросовестность. Другое масштабное исследование по этой методике вышло в 2007 году. В нем задействовали 17 тыс. человек из 56 стран мира.

Так черты экстраверсии оказались наиболее выраженными у бразильцев, французов и мальтийцев, а вопреки стереотипу о суровом характере, немцы, датчане и швейцарцы чаще других проявляли открытость. Самые высокие баллы по признаку невротизма обнаружили у японцев и аргентинцев, а самые низкие — в Демократической Республике Конго и Словении. Любопытно, что в рейтинге доброжелательности меньше всего баллов набрала Япония, жителей которой принято считать очень уступчивыми.

Большинство людей скажут, что англичане более сдержаны, чем американцы. Но этот стереотип оказался неточным: исследования показали, что уровень экстраверсии в Англии выше, чем в США (хотя разница и небольшая).

Фото: stocksnap.io/Redd Angelo

Почему мы разные

Доктор Кристиан Джаррет из Британского психологического общества связывает различия в национальных чертах характера с генетикой и историческими миграционными процессами. Жители приграничных территорий часто оказывались более экстравертивными и склонными к риску, а географическая изоляция с больше вероятностью делала людей интровертами.

Эту теорию подтверждают исследования, проведенные с участием жителей изолированных итальянских островов. Доктор Андреа Чиани и ее коллеги из Университета Падуи обнаружили, что островитяне менее экстравертированы и открыты, но более добросовестны и эмоционально стабильны, чем их соседи на материке, живущие всего за 20−60 км. Это, вероятно, связано с тем, что более смелые и общительные люди предпочли эмигрировать с островов в поисках новых возможностей.

Фото: stocksnap.io/Quang Anh

Чиани и ее команда также провели генетический анализ жителей островов и материка. Оказалось, что версия гена, связанного с риском (аллель 2R гена DRD4, кодирующая рецептор дофамина) реже встречалась у островитян.

Определенную роль играют и экологические факторы. Есть свидетельства, что связанные с экстраверсией и открытостью черты менее выражены в регионах с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями. Эксперты также предположили, что на региональные различия характеров может влиять климат: в холодных регионах с дефицитом солнечного света люди чаще теряют эмоциональную стабильность.

Повлиять на особенности национального характера может и плотность населения. Так жизнь в перенаселенных городах заставляет воспринимать окружающих как конкурентов, больше инвестировать в долгосрочные отношения и стабильное будущее. Такие факторы могут делать людей более добросовестными.

Фото: stocksnap.io/Sean Stratton

Как характер нации влияет на государство

Особенности национального характера отражаются на благосостоянии государства, уровне преступности, здоровья и счастья населения. Выраженный невротизм, например, связан с многочисленными негативными последствиями для здоровья, высоким уровнем инвалидизации и снижением продолжительности жизни.

Черты типичных представителей разных национальностей могли способствовать возникновению различных политических систем. В 2016 году Джоан Барсело из Вашингтонского университета в Сент-Луисе сравнила степень выраженности личностных качеств населения с политическими режимами. Корреляция любопытная: страны с более открытыми людьми чаще оказывались демократическими. Это не говорит о прямой связи между формой правления и характером людей, но граждане с более открытым сознанием действительно чаще склонны к самовыражению, мотивированы и менее подвержены давлению традиционных ценностей.

Какими бы ни были причины межкультурных различий, они укоренились и самовоспроизводятся в обществе. Людей привлекает сходство, они охотно живут в знакомом окружении, а поговорка «каждый народ заслуживает своей участи» обретает еще больше смысла.