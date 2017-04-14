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Re1ikt записали детскую версию гимна ФК «Крумкачы»

  • 14.04.2017, 19:39

Идею освежить гимн детскими голосами подбросил группе Re1ikt руководитель детского кружка «Асоба».

Группа Re1ikt сделал новую версию гимна футбольного клуба «Крумкачы». Необычна она тем, что в ее записи приняли участие дети из детского кружка «Асоба», передает «Еврорадио».

«У меня возникает улыбка при прослушивании: я слышу детскую энергию, что-то веселое, легкое, ― говорит барабанщик Re1ikt Александр Демиденко. ― Потому что, когда мы записывались, дети бегали по студии, и только смех и радость сопровождали запись. Эта энергия и появилась в новой версии песни. А поскольку футбол ― это игра, спорт, команда, все эти качества дети усилили в новой версии».

Идею освежить гимн детскими голосами подбросил группе Re1ikt руководитель детского кружка Николай Ханин, который старается, чтобы его воспитанники не только узнали интересное о разных профессиях, но и пробовали себя в них в реальной жизни. Так и здесь, смысл был не в том, чтобы дети спели песню, а в том, чтобы стали полноценными музыкантами (они записали инструменты, которыми владеют ― флейта, скрипка, клавиши, цимбалы) и звукорежиссерами.

«Было видно, что процесс затянул детей, ― продолжает Демиденко. ― За шесть часов, которые мы находились в студии, мы устали, а дети ― нет. Они пели, играли, крутили фейдеры на пульте, носили микрофоны. Надеюсь, когда они подрастут, то присоединятся к нам на белорусской музыкальной сцене».

Гимн «Разам» появился год назад и был впервые исполнен Re1ikt на матче, когда команда «Крумкачы» победила минское «Динамо» со счетом 4:1.


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