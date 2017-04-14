Влиятельный IT-журналист нашел самый безобразный дом в Минске 11 14.04.2017, 20:06

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Майк Батчер

Взгляд главного редактора «TechCrunch» пал на «знаменитый» дом Чижа.

Один из самых влиятельных IT-журналистов Майк Батчер посетил Минск, чтобы принять участие в конференции Venture Day Minsk.

В своем Twitter’е он опубликовал фотографию с прогулки, которую подписал «Привет всем, я нашел самое безобразное здание Минска!».

Hey everybody, I found the ugliest building in Minsk! pic.twitter.com/QrWqu9Y7BV — Mike Butcher (@mikebutcher) 13 апреля 2017 г.

Похоже на то, что он показывает пальцем на «знаменитый» дом Чижа, пишет «Белсат».

В комментариях с ним соглашаются, а также спрашивают, какое здание понравилось журналисту больше всего. Майк Батчер пока не ответил.