Влиятельный IT-журналист нашел самый безобразный дом в Минске

Влиятельный IT-журналист нашел самый безобразный дом в Минске11
- 14.04.2017, 20:06
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Взгляд главного редактора «TechCrunch» пал на «знаменитый» дом Чижа.
Один из самых влиятельных IT-журналистов Майк Батчер посетил Минск, чтобы принять участие в конференции Venture Day Minsk.
В своем Twitter’е он опубликовал фотографию с прогулки, которую подписал «Привет всем, я нашел самое безобразное здание Минска!».
Hey everybody, I found the ugliest building in Minsk! pic.twitter.com/QrWqu9Y7BV— Mike Butcher (@mikebutcher) 13 апреля 2017 г.
Похоже на то, что он показывает пальцем на «знаменитый» дом Чижа, пишет «Белсат».
В комментариях с ним соглашаются, а также спрашивают, какое здание понравилось журналисту больше всего. Майк Батчер пока не ответил.