В Беларуси вновь дорожает бензин 13 14.04.2017, 20:16

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«Белнефтехим» пятую неделю подряд повышает стоимость топлива.

В Беларуси вновь дорожает топливо. По сведениям источника tut.by, в ночь на субботу топливо снова подорожает. По традиции — на 1 копейку.

В полночь цены изменятся и будут выглядеть так: АИ-98 — 1 рубль 35 копеек, АИ-95 — 1 рубль 24 копейки, АИ-92 — 1 рубль 16 копеек, ДТ — 1 рубль 28 копеек. Газ дорожать не будет.

Это уже пятое повышение цен с 11 марта. До этой даты стоимость топлива не менялась больше двух лет.

Как ранее сообщил концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты будет плановым, постепенным и с учетом коньюнктуры рынка. Однако в концерне не смогли ответить, какая именно цена будет для стоимости белорусского топлива оптимальной.

Автомобилисты отнеслись к подорожанию настороженно, но без паники — на автомобильных заправках очередей нет. Между тем, стоимость топлива уже выросла на 4 копейки.