закрыть
14 апреля 2017, пятница, 22:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Human Rights Watch: В Беларуси происходит наступление на свободу мирных собраний

1
  • 14.04.2017, 20:40

Правозащитники Human Rights Watch представили отчет по мартовским событиям в Беларуси.

Международная организация Human Rights Watch подготовила мониторинговый отчет о массовых арестах и избиениях протестующих, журналистов и правозащитников в День Воли, сообщает «Весна».

В связи с мирными акциями протеста власти Беларуси в марте 2017 г. произвольно задержали по меньшей мере 700 человек, заявила Human Rights Watch. Большинство, в том числе свыше 100 журналистов и 60 правозащитников, подверглись задержанию в связи с мирными акциями, посвященными ежегодно отмечаемому 25 марта Дню Воли.

Многие задержанные подверглись избиениям и иному недозволенному обращению со стороны милиции. 27 марта суды в Минске и других городах вынесли решения о привлечении по сфабрикованным обвинениям к административной ответственности в виде штрафа или ареста 177 человек, среди которых были журналисты и правозащитники.

За несколько часов до митинга в Минске 25 марта ОМОН провел рейд в офисе одной из ведущих правозащитных групп Беларуси – правозащитного центра «Весна», задержав 58 человек.

«Накануне и во время протестов в День Воли белорусские власти развернули шокирующее тотальное наступление на свободу мирных собраний, - говорит Юлия Горбунова, исследователь Human Rights Watch по Беларуси. – Они должны немедленно освободить всех, кто был задержан в связи с протестами, и расследовать заявления о недозволенном обращении со стороны милиции».

Исследователь Human Rights Watch проинтервьюировала 19 журналистов, правозащитников, адвокатов и людей, подвергшихся задержанию, и побывала на судебных слушаниях в Минске.

Полный текст отчета.


Мнение

О фальшивке в «Советской Б.»
О фальшивке в «Советской Б.» Наталья Радина
Запасаемся попкорном
Запасаемся попкорном Богдан Яременко
Фамилия ему была Небаба
Фамилия ему была Небаба Константин Скуратович
Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Дмитрий Бондаренко: Для Лукашенко врагами являются Украина и Польша
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Роман Бессмертный: Пора остановить идиотизм Лукашенко
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол