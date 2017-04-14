Human Rights Watch: В Беларуси происходит наступление на свободу мирных собраний 1 14.04.2017, 20:40

Правозащитники Human Rights Watch представили отчет по мартовским событиям в Беларуси.

Международная организация Human Rights Watch подготовила мониторинговый отчет о массовых арестах и избиениях протестующих, журналистов и правозащитников в День Воли, сообщает «Весна».

В связи с мирными акциями протеста власти Беларуси в марте 2017 г. произвольно задержали по меньшей мере 700 человек, заявила Human Rights Watch. Большинство, в том числе свыше 100 журналистов и 60 правозащитников, подверглись задержанию в связи с мирными акциями, посвященными ежегодно отмечаемому 25 марта Дню Воли.

Многие задержанные подверглись избиениям и иному недозволенному обращению со стороны милиции. 27 марта суды в Минске и других городах вынесли решения о привлечении по сфабрикованным обвинениям к административной ответственности в виде штрафа или ареста 177 человек, среди которых были журналисты и правозащитники.

За несколько часов до митинга в Минске 25 марта ОМОН провел рейд в офисе одной из ведущих правозащитных групп Беларуси – правозащитного центра «Весна», задержав 58 человек.

«Накануне и во время протестов в День Воли белорусские власти развернули шокирующее тотальное наступление на свободу мирных собраний, - говорит Юлия Горбунова, исследователь Human Rights Watch по Беларуси. – Они должны немедленно освободить всех, кто был задержан в связи с протестами, и расследовать заявления о недозволенном обращении со стороны милиции».

Исследователь Human Rights Watch проинтервьюировала 19 журналистов, правозащитников, адвокатов и людей, подвергшихся задержанию, и побывала на судебных слушаниях в Минске.

Полный текст отчета.