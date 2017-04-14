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Беларусь победила Германию в матче Евровызова

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  • 14.04.2017, 21:46

Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в домашнем матче со счетом 3:1.

В пятничном матче «Евровызова» сборная Беларуси обыграла немцев (3:1).

Беларусь — Германия — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 — Дрозд (Когалев, 12.08), 1:1 — Мюллер (16.27), 2:1 — Когалев (Ковыршин, Воробей, 32.18, в большинстве), 3:1 — Лисовец (А.Стась, 35.55).

15 апреля белорусы в Бобруйске снова сыграют в Евровызове с командой Германии. 21 и 22 апреля белорусская сборная встретится с Швецией в Гродно.

На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.


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