Беларусь победила Германию в матче Евровызова

Беларусь победила Германию в матче Евровызова1
- 14.04.2017, 21:46
Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в домашнем матче со счетом 3:1.
В пятничном матче «Евровызова» сборная Беларуси обыграла немцев (3:1).
Беларусь — Германия — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
Шайбы: 1:0 — Дрозд (Когалев, 12.08), 1:1 — Мюллер (16.27), 2:1 — Когалев (Ковыршин, Воробей, 32.18, в большинстве), 3:1 — Лисовец (А.Стась, 35.55).
15 апреля белорусы в Бобруйске снова сыграют в Евровызове с командой Германии. 21 и 22 апреля белорусская сборная встретится с Швецией в Гродно.
На 28−29 апреля запланированы два выездных матча с командой Франции.
В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.