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Минское метро: Афиши концерта Вольского возвращать не будем

  • 14.04.2017, 22:19
Лявон Вольский

Чиновница метрополитена решила переложить ответственность на рекламную компанию.

Две недели прошло с тех пор, как на станциях «Октябрьская» и «Немига» в минском метро появились афиши концерта Лявона Вольского в Вильне. Но не успели фанаты обрадоваться (может, музыканта наконец разрешили?!), как баннеры исчезли. Рекламу сняли то ли ночью с пятницы на субботу, то ли утром в выходной день.

Дождавшись понедельника, организаторы концерта выяснили, что в Мингорисполкоме вообще не в курсе об афишах Вольского. А убрали их по инициативе руководства минской подземки. Эта ситуация очень озадачила организаторов, и они обратились в метро за объяснениями.

Фото: Еврорадио и "Наша ніва"

«Мы до сих пор ждем ответа. Они сказали, что у них на него есть 14 дней, которые еще не прошли, ― рассказывает организатор концерта Дмитрий Касперович. ― Я пока что от этой афиши не отказался, но ведь до концерта осталось не много много времени. Если сегодня никакой ясности не будет, останемся без афиши».

Как узнало «Еврорадио», в метро категорически отказываются возвращать Вольского на место.

«Нет, они [афиши Вольского. ― Прим.] там не появятся. У них нет гастрольного удостоверения. Мы написали ответ компании «Свет города» ― это они размещали афиши. Вы обратитесь к ним», ― отвечает Светлана Зизико, начальник рекламно-информационного отдела Минского метрополитена.

Но какие могут быть «гастрольки», когда Вольский выступает в Вильне?! Литовское законодательство никаких дополнительных разрешений на проведение концерта не предусматривает. Рассказываем это чиновнице, но она отвечает только: «Набирайте, пожалуйста, «Свет города». Все».

Афиши отлично вписались в интерьер и, казалось, никому не мешали. Но это только казалось. Фото: Еврорадио.

Но в компании ответа из метрополитена пока не получили. «Документы на согласование мы предоставили. Официальный ответ они обещали прислать в понедельник. Чтобы что-то говорить, мы должны получить этот официальное письмо на руки», ― отвечают в «Свете города».

Похоже, что появление афиш Вольского в минском метро было не знаком оттепели, а сбоем в системе. Но, так или иначе, выступление состоится 8 мая ― с рекламой в Минске или без нее.


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