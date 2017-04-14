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США впервые испытали термоядерную бомбу B61-12 с помощью истребителя F-16

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  • 14.04.2017, 22:37

Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году.

Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США и американские ВВС провели испытание модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщили в четверг на базе ВВС США Кертленд в штате Нью-Мексико, передает ТАСС.

Как уточнила пресс-служба военного объекта, 15 марта было проведено испытание боезаряда B61-12 без ядерной боевой части, который был сброшен на полигоне Неллис (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-16. Тест провели в рамках программы продления срока службы B61 путем модернизации ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении ее надежности и надежности ее систем безопасности.

Как пояснило командование базы, это было «первое испытание B61-12 с использованием F-16».

«Бомба B61-12 обеспечивает боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США, а также будущее для бомбардировщиков и авиации двойного назначения, поддерживающей операции НАТО», - подчеркнул в этой связи представитель Центра ядерных вооружений ВВС США Пол Вог.

По его словам, B61-12 собираются так, чтобы подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году.


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