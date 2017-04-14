Льюис: Завтра с Германией задействуем тех, кто был свободен от игры сегодня 14.04.2017, 22:42

Дэйв Льюис

Фото: kp.by

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился мнением о первом матче «Евровызова» против команды Германии (3:1).

- В первом периоде команды действовали в похожем ключе: фактически шла разведка. Даже шайбы получились похожими — при трафике на пятачке. Второй больше удался нам, а в третьем соперник заметно прибавил. Нацеленность на ворота, распоряжение игроков своими внушительными габаритами — все было на уровне, и Кевину пришлось несладко.

- В чем команда может и должна прибавить в ближайшее время?

- Десять игроков из сегодняшнего состава провели первые матчи более чем за месяц. В поединках против сборной Латвии неделю назад наш состав был заметно моложе. Так что теперь надеемся на опыт более старших. Вообще же нам нужно больше работать над предугадыванием действий соперника.

- Андрей и Сергей Стась сегодня выходили в одном звене. Они больше подходят друг другу по стилю или по фамилии?

- Вообще-то наигрывали мы различные сочетания. Но к пятнице в моей голове сложилось такое. Впечатление? Парни неплохо поработали в компании с Павловичем. Сергей делал то, что от него требовали: грамотно работал на линии, подстраховывал...

- Пятничный состав звеньев — это все еще черновики, или уже начало наигрывания на парижскую перспективу?

- Пока все же скорее эксперименты. Решил попробовать вот так. Но, например, завтра в бобруйском матче звено Сергея Костицына останется неизменным и в субботу. Другие? Вот в субботу и увидите. Вообще завтра задействуем тех, кто был свободен от игры сегодня. В том числе и Денисова. Разве что согласно плану Трус вновь будет в запасе, а Лаланд — в воротах, - цитирует Льюиса «Прессбол».