Российская нефть уже не спасет луканомику 24 15.04.2017, 8:13

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В Беларуси надвигается банковский кризис и технический дефолт.

Об этом в интервью Charter97.org заявил экономист Леонид Злотников.

- Как вы оцениваете достигнутые между Беларусью и Россией договоренности по нефти и газу?

- Белорусской экономике это вряд ли поможет. Доходы от возобновления поставок нефти будут во многом «съедены» из-за ряда факторов. Ожидается, что цены на нефть через полгода будут снижаться, а значит, упадет и экспортная пошлина. Во-вторых, в России повышается налог на добычу полезных ископаемых, так называемый НДПИ. В следующем году он будет повышен на 16%. Поэтому доходы от возобновления поставок 8 миллионов тонн нефти в год сократятся примерно на треть.

Ситуация в стране такая, что экономике российская нефть уже особо не поможет. Лукашенко уже не хотят давать в долг коммерческие кредиты.

Белорусы лучше жить не станут: падение уровня жизни продолжится. У нас просто назревают настолько серьезные проблемы, что для их решения потребуется гораздо больше денег, чем может найти правительство. Экономика становится все менее конкурентоспособной, эффективность производства снижается.

Зарплату для работников крупнейших предприятий становится все труднее найти. В начале того года крупнейшие предприятия Министерства промышленности попали в своего рода «финансовую пирамиду»: они брали кредиты под зарплату, а теперь вынуждены возвращать их с процентами. На начало этого года уже половину своих доходов крупнейшие предприятия должны были возвращать банкам. Но возвращать их особого не из чего. Можно сказать, что в стране надвигается банковский кризис.

А поскольку кредиты предприятиям выдавались под гарантию правительства, то прибылей от российской нефтяной «помощи» им не хватит на покрытие текущих затрат.

- В чем состоит суть упомянутого вами банковского кризиса? Чем он может угрожать экономике и простым белорусам?

- Когда проводили «модернизацию» деревообработки, цементной промышленности, в крупные предприятия вложили много денег, а теперь пришло время возвращать эти кредиты. Но «модернизация» не дала никакой отдачи – и у должников нет достаточных доходов. Кредиты на «модернизацию» брались под гарантию государства, поэтому сроки их погашения все время откладывались. Многие предприятия не могут их вернуть до сих пор.

В итоге у банков скопилась огромная просроченная задолженность. На сегодня она достигла уже критического уровня – 13-14% от всех активов. Такие цифры считаются предвестником банковского кризиса, и это очень плохо для экономики.

Кризис может проявиться в том, что банки будут уже не в состоянии давать новые кредиты и даже обслуживать своих клиентов.

Банковская система Беларуси находится сейчас в очень напряженном состоянии и это напряжение будет возрастать с каждым годом. Значительная часть банковских активов – это облигации предприятий-должников (как например, МАЗ, выпустивший такие облигации в 2015 году). А должники эти – несостоятельны и вряд ли что-то отдадут. Потому напряженность будет только возрастать.

Но банковский кризис – это не только их проблемы. Это еще и проблемы государства: все эти «невозвратные» кредит выдавались под гарантию правительства. И со всеми задолженностями предприятий банкам госдолг правительства составляет сейчас около 22-23 миллиардов долларов. И денег на возврат этих долгов нет. Вот это – главная проблема.

- Невозможность выполнения обязательств по долгам называется дефолтом…

- Да. Это так называемый технический дефолт. Я говорил уже, что Беларусь неуклонно движется к состоянию Кубы. И ситуация только ухудшается. Хочу напомнить, что у Беларуси имеет очень низкий кредитный рейтинг, и коммерческих кредитов на реструктуризацию долгов нашему правительству скорее всего не дадут.