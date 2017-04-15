На военном параде в КНДР показали баллистические ракеты 11 15.04.2017, 8:25

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Иллюстрационное фото: topwar.ru

Среди новинок была баллистическая ракета морского базирования.

Баллистические ракеты, в том числе на восьмиосном колесном шасси, демонстрировались на крупном военном параде в столице КНДР, устроенном по случаю «национального праздника» - 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Согласно утверждению ряда военных экспертов, среди новинок была баллистическая ракета морского базирования.

По площади прошла бронетехника: танки, самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты. Были показаны произведенные в КНДР новые модификации реактивных систем залпового огня, передает корреспондент ТАСС с места события.

Перед почетной трибуной на площади имени Ким Ир Сена, на которой находился Ким Чен Ын, прошли также парадные расчеты подразделений всех видов вооруженных сил КНДР, в том числе женские. Парад сопровождался воздушным шоу: группа самолетов изобразила в небе над Пхеньяном цифру 105.

Перед смотром на площади выступил заместитель председателя ЦК ТПК и Госсовета страны Цой Рён Хе, который заявил, что «КНДР примет самые решительные контрмеры в ответ на любые провокации США».