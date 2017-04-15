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Говорцова вышла в полуфинал турнира в США

  • 15.04.2017, 8:32
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Ольга Говорцова

В четвертьфинальном поединке белорусская теннисистка взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл.

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова вышла в полуфинал турнира в Индиан Харбор Бич (США) с призовым фондом в 80 тысяч долларов, сообщает tut.by.

В четвертьфинальном поединке Ольга Говорцова (№ 190 рейтинга WTA) за 1 часа 49 минут взяла верх над американкой Мэдисон Бренгл (№ 97), посеянной на турнире под 2-м номером — 7:6 (9:7), 6:4.

В полуфинале соперницей Ольги Говорцовой станет Онс Жабер из Туниса (№ 119), посеянная на турнире под 5-м номером.


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