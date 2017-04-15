Шапиро: Резиденты не идут в «Великий камень» 39 15.04.2017, 8:42

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Семен Шапиро

Также возникло много вопросов по использованию денег на проект в 2016 году.

Об этом председатель Миноблисполкома Семен Шапиро заявил 14 апреля на выездной пресс-конференции, сообщает tut.by.

На прошлой неделе глава области ездил в Китай, чтобы решить в том числе финансовые и производственные проблемы индустриального парка. Среди прочего, говорили и об эффективности использования бюджета проекта.

— Было много вопросов по использованию денег за прошлый год. Не обо всем мы смогли договориться. Есть вопросы насчет того, как сделать парк более экономически привлекательным, — признался Семен Шапиро. — Нас беспокоит то, что резиденты неактивно приходят в парк. Желающих не очень много.

Чтобы договориться по спорным вопросам, китайцы сами приехали в Беларусь. Сейчас делегация находится в Минске.

Пока в парке «Великий камень» зарегистрировались всего восемь резидентов, на подходе — девятый. Еще четверых партнеров помог привлечь нынешний посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Один из них — производитель современных осветительных приборов.

— Катастрофы пока нет, — уверен Семен Шапиро. — Резиденты не шли в парк, потому что до сих пор мы больше занимались строительством. Но сегодня, когда там уже появились готовые площадки, наступил период привлечения компаний. Я рассчитываю, что в ближайшее время еще десять партнеров у нас появится.