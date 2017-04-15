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Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали чемпионками Беларуси

  • 15.04.2017, 9:40
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Фото: «Цмокi-Мiнск»

В поединке за золотые медали «Цмокi» переиграли соперниц из «Горизонта» со счетом 60:55.

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» стали чемпионками Беларуси, сообщает БелТА.

14 апреля в третьем поединке финальной серии за золотые медали «Цмокi» переиграли соперниц из «Горизонта» со счетом 60:55 (17:18, 8:10, 18:10, 17:17). В двух предыдущих встречах они также были сильнее — 71:56 и 66:53.

Подопечные Андрея Вавлева вернули себе чемпионский титул, который год назад уступили баскетболисткам «Горизонта».

Лучшей баскетболисткой турнира стала американская защитница чемпионок Рейчел Териот.

В борьбе за бронзовые награды успеха добилась гродненская «Олимпия», выигравшая серию за 3-е место у соперниц из клуба «Гомель-Сож» — 100:42, 78:33, 75:34.


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