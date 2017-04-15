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Associated Press: США определились со своей стратегией в отношении КНДР

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  • 15.04.2017, 9:45
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Cоветники Дональда Трампа рассмотрели целый ряд вариантов, как заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы.

Администрация президента США Дональда Трампа определилась со своей стратегией в отношении КНДР, она будет заключаться в «максимальном давлении и вовлеченности», пишет агентство Associated Press со ссылкой на свои источники (перевод – gordonua.com).

Отмечается, что чиновники около двух месяцев рассматривали целый ряд вариантов, как заставить КНДР отказаться от ядерной программы, начиная от попытки свержения руководства страны, заканчивая признанием Северной Кореи в качестве ядерного государства.

По словам чиновников, акцент администрации Трампа будет на усилении давления на Пхеньян при поддержке со стороны Китая, который является главным торговым партнером КНДР.

В сообщении говорится, что новая стратегия будет развернута в период обострения напряженности на Корейском полуострове.

14 апреля телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном. В северокорейском Генеральном штабе заявили, что КНДР может атаковать американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле.

США перебросили два эсминца поближе к берегам Северной Кореи – корабли с крылатыми ракетами «Томагавк» находятся в 500 км от предполагаемого места будущих ядерных испытаний.

Американские военные, размещенные на японском острове Окинава, предпринимают меры на случай необходимости перехвата ракет КНДР.

Пассажирские самолеты облетают Северную Корею стороной, а в воздушном пространстве КНДР по состоянию на 23.00 14 апреля не было ни одного воздушного судна.


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