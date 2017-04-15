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«Пасха сочетается сегодня с твердой надеждой на победу правды и света в Беларуси»

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  • 15.04.2017, 10:09
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Фото: orthos.org

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий обратился к верующим по случаю праздника.

Обращение архиепикопа опубликовало «Радыё Рацыя»:

«Христос воскрес!

Дорогие братья и сестры, искренне поздравляю вас с величайшим праздником - светлым Христовым Воскресением! С Пасхой Господней! Эти величественные слова пасхального приветствия будут звучать победным гимном жизни, которое для нас есть Христос - в наших храмах, домах, семьях, а также в сердцах и душах, наполняя их неиссякаемой радостью о воскресшем Господе.

Пасха Христова - это праздник изумительной победы над смертью - и телесной, и духовной. Текущий 2017 год был особенно знаковым и для церкви, и для общества.

Вспомним драматические события, которые развернулись почти сто лет назад на территории нашей страны. В прошлом 20 веке Православной церкви суждено было пройти через суровые испытания - тысячи священников и простых верующих перенесли жестокие мучения и даже мучительную смерть за веру Христову.

Советский Союз был объявлен атеистической страной. Из бывших республик Союза именно БССР должна была стать образцово-показательной атеистической республикой. Белорусская православная церковь, ее архипастыри, священники, верующие вместе со всем народом прошли крестным путем Беларуси - от кровавого водоворота революции и братоубийственной гражданской войны, через насильственные изменения в общественном строе жизни в 20-х и 30-х годах прошлого века, через огненное горнило войны - до атеистических времен так называемой «оттепели» и «застоя».

Как воскрес Христос, так и церковь сегодня воскресает к новой жизни. Сбылись слова Спасителя: создам Церковь Мою и врата ада не одолеет ее. С этой волне атеистического безумия и кровавых репрессий, что накрыли нашу страну и народ ее, Православная церковь вышла окрепшей, сумев сохранить свой канонический образ, иерархию и чистоту вероучения.

Православная церковь распятая, но воскресшая, сейчас возрождается, и будем надеяться и верить в то, что Господь благословит своей благодатью нашу землю и наш белорусский народ, который постепенно возвращается к своим исконным христианских истокам и корням.

Светлое Воскресение Христово сочетается сегодня с твердой надеждой на победу правды и света в нашей жизни. В светлый день Пасхи молитвенно желаю вам большой радости, взаимной любви и единства во Христе. С Пасхой Господней!»


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