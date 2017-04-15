Стало известно о «норвежском варианте» выхода Великобритании из ЕС 15.04.2017, 10:18

Такое решение позволит минимизировать ущерб для бизнеса по обе стороны Ла-Манша.

В Брюсселе прорабатывается «щадящий» план выхода Великобритании из ЕС, который позволит сохранить текущие деловые связи и не нанесет значительного ущерба бизнесу по обе стороны Ла-Манша, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники (перевод – РБК).

Издание называет этот план «норвежским вариантом», поскольку в его основе лежит модель текущего взаимодействия Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии с ЕС, которые не являясь членами союза, имеют свободный доступ на его рынки капитала, услуг и рабочей силы.

Сначала Великобритания станет членом Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA), в которую входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Этот шаг позволит Великобритании в будущем обратиться с просьбой о приеме в Европейскую экономическую зону (EEA) и получить свободный доступ к единому рынку Евросоюза.

«Это временное решение, которое принесет как можно меньше неудобств для бизнеса по обе стороны Ла-Манша», — пояснил изданию европейский дипломат.

Издание отмечает, что этот план может быть отвергнут последовательными сторонниками Brexit, поскольку в этом случае Лондон должен будет согласиться с четырьмя основополагающими свободами ЕС: свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и людей. Желание получить полный контроль над иммиграционной политикой было для многих участников референдума главным стимулом, чтобы проголосовать за выход из Евросоюза.

«Суд EFTA принимает решения на основе законодательства ЕС, поэтому в результате не будет ситуации, как будто вы действительно покинули сферу юрисдикции ЕС», — пояснил изданию Андрес Дельгадо, специализирующийся на делах о торговле адвокат из Института Макса Планка в Люксембурге.

Официально процедура выхода Великобритании из ЕС началась 29 марта, когда представитель Великобритании в Евросоюзе Тим Барроу передал послание о запуске Brexit председателю Европейского совета Дональду Туску.

6 апреля состоялись переговоры Туска с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые продлились около двух часов. «Дональд Туск и Тереза Мэй договорились снизить напряженность в последующих обсуждениях условий Brexit, что проблематично, когда речь идет о сложных вопросах, подобных Гибралтару», — рассказал представитель ЕС. Анонимный источник Reuters в одной из делегаций отметил, что Мэй и Туск договорились постоянно быть на связи для сохранения конструктивного подхода.

Согласно ст. 50 Лиссабонского договора, которая регулирует процедуру выхода из ЕС, если государство намерено выйти из Евросоюза, оно должно «согласно своим конституционным требованиям» подать заявку на выход, после чего стартуют переговоры об условиях выхода — на них отводится не более двух лет.