Россия хочет создать «транспортные коридоры», чтобы ограничить реэкспорт товаров через Беларусь 9 15.04.2017, 10:31

Создание сети таких «коридоров» лоббирует Министерство сельского хозяйства РФ.

Создание транспортных коридоров в направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси позволит ограничить реэкспорт запрещенных товаров через Казахстан, Азербайджан и Беларусь, считают в Министерстве сельского хозяйства России.

13 апреля в министерстве прошло совещание по вопросу создания транспортных коридоров для импортных и экспортных поставок сельскохозяйственной и продовольственной продукции маршрутными рефрижераторными поездами в направлении Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана и Беларуси, сообщает tut.by.

Министр Евгений Непоклонов считает, что создание транспортных коридоров в указанных направлениях позволит ограничить реэкспорт запрещенных товаров через Казахстан, Азербайджан и Беларусь, упростить таможенное и ветеринарно-фитосанитарное сопровождение, а также налоговое администрирование грузов, обеспечить прослеживаемость, гарантированную безопасность и качество продукции, увеличить объемы экспортных поставок.

Между Беларусью и Россией давно возникают споры из-за реэкспорта продукции. Как недавно отметил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, претензии касаются того, что Беларусь, сертифицируя плодоовощную продукцию, «указывает ее заведомо недостоверное происхождение». По его словам, за последнее время не подтвердили поставки 25 стран, продукция которых якобы поставлялась в Беларусь.