Константин Боровой: Все-таки Ким Чен Ын «труханул» 6 15.04.2017, 10:47

Константин Боровой

Российский оппозиционер уверен, что простые северные корейцы молятся, чтобы США свергли диктатуру.

Заявление властей Северной Кореи о том, что они нанесут превентивный удар по США и Южной Корее, свидетельствует об их испуге. Такое мнение высказал российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой в «Фейсбуке».

«Все-таки северные корейцы труханули. «КНДР нанесет превентивный удар по США и Южной Корее в случае, если Вашингтон пойдет на новые провокации». Кажется, в переводе с северокорейского это означает: «Дяденька, не убивайте, мы больше не будем». Но уверен, что простые северные корейцы молятся, чтобы США шарахнули по Киму», – написал он.

14 апреля телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке сообщил, что США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередное испытание ядерного оружия Пхеньяном. В северокорейском Генеральном штабе заявили, что КНДР может атаковать американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденцию президента в Сеуле.

США перебросили два эсминца поближе к берегам Северной Кореи – корабли с крылатыми ракетами «Томагавк» находятся в 500 км от предполагаемого места будущих ядерных испытаний. Американские военные, размещенные на японском острове Окинава, предпринимают меры на случай необходимости перехвата ракет КНДР.

Пассажирские самолеты облетают Северную Корею стороной, а в воздушном пространстве КНДР по состоянию на 23.00 14 апреля не было ни одного воздушного судна.