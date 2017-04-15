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У брестского «Динамо» появился необычный живой талисман

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  • 15.04.2017, 11:40
Фото: dynamo-brest.by

Новый маскот футбольного клуба родился на одном из фермерских хозяйств.

В открывшемся фаншопе «Динамо» из Бреста поселился живой кролик, сообщает сайт клуба dynamo-brest.by.

Дресс-код код нового обитателя фирменного магазина «Динамо-Брест» полностью соблюден: все оттенки синего. Кролик родился на одном из фермерских хозяйств.

Судьба обитателей подобных заведений, как мы все знаем, весьма незавидна. Однако вместо того, чтобы пополнить собой прилавки мясного отдела, кролик будет радовать посетителей нового фирменного магазина клуба.

Для того, чтобы сменить имидж, зверьку пришлось пройти процедуру окрашивания шерсти.


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