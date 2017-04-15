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Россельхознадзор разрешил поставки продукции с двух предприятий Беларуси

  • 15.04.2017, 12:15

Уступка была сделана по результатам апрельской инспекции.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, право на ввоз в РФ говядины, говяжьих мясопродуктов и готовой мясной продукции предоставлено ООО «Велес – Мит», молочной продукции (за исключением сыра и сухого молока) - ОАО «Бабушкина крынка», передает «Интерфакс».

По ее словам, это решение принято по результатам анализа материалов, полученных инспекторами Россельхознадзора в ходе проведенной в Беларуси инспекции с 5 по 13 апреля 2017 года.

Разрешение действует с 14 апреля 2017 года.

Всего было проинспектировано 18 белорусских предприятий.


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